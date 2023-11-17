RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp добавили кнопку для открытия переписки с ИИ (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

WhatsApp вводит функцию, которая добавляет ярлык для открытия чатов с искусственным интеллектом на вкладке "Чаты".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на главный портал, на котором можно узнать новости о WhatsApp WABetaInfo.

Инновацию обнаружили в бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.23.24.26. Теперь над кнопкой создания нового чата в разделе "Чаты" появился ярлык, запускающий разговоры с искусственным интеллектом (ИИ).

Важно отметить, что доступ к чатам с ИИ пока предоставлен ограниченному количеству пользователей, что делает проверку работы чат-бота недоступной на данный момент.

Очевидно, новая кнопка станет доступна для пользователей стабильных версий WhatsApp только после запуска чат-ботов с искусственным интеллектом.

Ярлык для открытия чатов с ИИ (фото: WABetaInfo)

Функции, основанные на работе искусственного интеллекта, были анонсированы в WhatsApp в конце сентября. Разработчики обещали в будущем ввести следующие три: создание индивидуальных стикеров, генерацию изображений по текстовому описанию и ШИ-чаты.

В чатах с искусственным интеллектом пользователи смогут задавать вопросы по разным темам и участвовать в дебатах с уникальными персонажами, выражающими свои мысли.

Ранее мы писали, что WhatsApp внедрил функцию, которую все долго ждали.

А еще у нас есть материал о новой функции для больших групп в WhatsApp.

Читайте РБК-Украина в Google News
WhatsAppИскусственный интеллект