У WhatsApp з'явиться нова функція для великих груп: подробиці

WhatsApp випустив нову функцію для великих груп. Вона призначена для того, щоб зробити групові дзвінки зручнішими та менш нав'язливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechCrunch .

У месенджері WhatsApp з'являться голосові чати. Вони запускаються тихо, без будь-яких повідомлень. Щоб приєднатися до голосового чату, користувачі просто натискають спливаюче вікно в чаті. Це перевага над звичайними груповими дзвінками, в яких кожен учасник групи отримує повідомлення про дзвінок,

Функція дозволяє користувачам одночасно розмовляти та спілкуватися у текстовому режимі. Щоб увімкнути або вимкнути звук, повісити слухавку або надіслати повідомлення групі, потрібно натиснути на елементи керування дзвінками у верхній частині чату.

Нова функція голосового чату WhatsApp може бути корисною для різних цілей, включаючи проведення зборів, спілкування з друзями та сім'єю або просто спільне прослуховування музики.

Функцію компанія представила ще у серпні та тестувала голосові чати у бета-версії. Найближчими тижнями компанія запустить голосові чати по всьому світу для великих груп, починаючи з тих, у яких налічується 33 особи і більше. WhatsApp зазначає, що за умовчанням захищає голосові чати за допомогою наскрізного шифрування.

Раніше, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, які месенджери найбільш захищені та безпечні для листування.

До речі, WhatsApp запустив канали. Користувачі побачили аналогію Telegram.

Також ми писали, як налаштувати функцію автоматичного видалення повідомлень у месенджерах.