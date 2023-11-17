У WhatsApp з'явилася нова функція
WhatsApp впроваджує функцію, яка додає ярлик для відкриття чатів зі штучним інтелектом на вкладці "Чати".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на головний портал, на якому можна дізнатися новини про WhatsApp WABetaInfo.
Інновацію виявили у бета-версії WhatsApp для Android з номером 2.23.24.26. Тепер над кнопкою створення нового чату в розділі "Чати" з'явився ярлик, який запускає розмови зі штучним інтелектом (ШІ).
Важливо відзначити, що доступ до чатів зі ШІ поки що надано обмеженій кількості користувачів, що робить перевірку роботи чат-бота недоступною на даний момент.
Очевидно, нова кнопка стане доступною для користувачів стабільних версій WhatsApp тільки після запуску чат-ботів зі штучним інтелектом.
Ярлик для відкриття чатів зі ШІ (фото: WABetaInfo)
Функції, засновані на роботі штучного інтелекту, були анонсовані у WhatsApp наприкінці вересня. Розробники обіцяли в майбутньому запровадити наступні три: створення індивідуальних стікерів, генерацію зображень за текстовим описом та ШІ-чати.
У чатах зі штучним інтелектом користувачі зможуть ставити питання з різних тем і брати участь у дебатах з унікальними персонажами, які висловлюють свої думки.
Раніше ми писали, що WhatsApp впровадив функцію, на яку всі довго чекали.
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