У WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp вводит функцию, которая добавляет ярлык для открытия чатов с искусственным интеллектом на вкладке "Чаты".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на главный портал, на котором можно узнать новости о WhatsApp WABetaInfo .

Инновацию обнаружили в бета-версии WhatsApp для Android с номером 2.23.24.26. Теперь над кнопкой создания нового чата в разделе "Чаты" появился ярлык, запускающий разговоры с искусственным интеллектом (ИИ).

Важно отметить, что доступ к чатам с ИИ пока предоставлен ограниченному количеству пользователей, что делает проверку работы чат-бота недоступной на данный момент.

Очевидно, новая кнопка станет доступна для пользователей стабильных версий WhatsApp только после запуска чат-ботов с искусственным интеллектом.

Ярлык для открытия чатов с ИИ (фото: WABetaInfo)

Функции, основанные на работе искусственного интеллекта, были анонсированы в WhatsApp в конце сентября. Разработчики обещали в будущем ввести следующие три: создание индивидуальных стикеров, генерацию изображений по текстовому описанию и ШИ-чаты.

В чатах с искусственным интеллектом пользователи смогут задавать вопросы по разным темам и участвовать в дебатах с уникальными персонажами, выражающими свои мысли.