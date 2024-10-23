WhatsApp вводить нові правила збереження контактів

WhatsApp отримає вбудований менеджер контактів, який дозволить вам зберігати контакти у додатку, щоб ви не втратили їх при зміні телефону.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
WhatsApp зазвичай покладається на адресну книгу смартфона, на якому він працює, для зберігання та керування контактами. Але це може бути проблемою для користувачів, які втрачають свій пристрій і не роблять резервну копію контактів свого телефону, або тих, хто керує кількома обліковими записами з окремими контактами на одному пристрої.
Для початку ви зможете зберігати контакти в WhatsApp Web і Windows, а Meta заявляє, що "зрештою" ви зможете робити це на інших зв'язаних пристроях.
Контакти, збережені в WhatsApp, використовують нову технологію зберігання "зберігаючу конфіденційність" під назвою Identity Proof Linked Storage (IPLS), яка, як пояснює Meta, зберігає імена та номери в зашифрованому вигляді і може бути доступна тільки користувачеві.
Прес-секретар WhatsApp Джесіка Маскелл написала, що за новою функцією контактів піде нова система імен користувачів, в якій не потрібні номери телефонів. Інші додатки обміну повідомленнями з наскрізним шифруванням, такі як Signal, також додали опцію використання застосунку без номера телефону.
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А ще ми нагадаємо, що WhatsApp об'єднається з іншими месенджерами.