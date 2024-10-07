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Як вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкція

Понеділок 07 жовтня 2024 17:20
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Як вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкція Звільніть місце на телефоні, відключивши автоматичне збереження фото у WhatsApp (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Автоматичне збереження медіа в WhatsApp може заощадити вам час та зусилля, але це також може зайняти весь ваш дисковий простір і захаращувати ваш пристрій небажаними фотографіями та відео з чатів та груп. На щастя, WhatsApp пропонує можливість заборонити зберігати фотографії у вашій галереї.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.

Як зупинити автоматичне завантаження медіафайлів WhatsApp на Android

  • Відкрийте WhatsApp на вашому Android пристрої
  • Перейдіть на головний екран і натисніть на три точки у верхньому правому кутку, щоб відкрити меню
  • Виберіть у меню пункт "Налаштування"
  • Натисніть "Сховище та дані"
  • Перейдіть до розділу "Автоматичне завантаження медіафайлів"
  • Натисніть “При використанні мобільних даних” та зніміть позначку з медіа (Фото), які ви не бажаєте автоматично завантажувати
  • Аналогічно, натисніть “При підключенні до Wi-Fi та в роумінгу”, зніміть позначку з медіа, які ви не бажаєте завантажувати

Як вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкція

Як зупинити автоматичне завантаження медіафайлів WhatsApp на Android (фото: Technology Personalized)

Вимкніть показ фотографій WhatsApp у галереї

  • Щоб вимкнути показ фотографій WhatsApp у галереї, відкрийте налаштування
  • Натисніть "Чати"
  • Вимкніть видимість медіа
  • Зупиніть збереження фотографій у Whatsapp з окремих чатів. Виберіть чат/групу, для якої потрібно вимкнути автоматичне завантаження медіафайлів
  • Натисніть на ім'я контакту/групи
  • Натисніть "Видимість медіа"
  • Виберіть "Ні", щоб запобігти автоматичному завантаженню медіафайлів.

Як вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкція

Як вимкнути показ фотографій WhatsApp у галереї (фото: Technology Personalized)

Як зупинити автоматичне завантаження медіафайлів WhatsApp на iPhone

  • Відкрийте WhatsApp на iPhone
  • Натисніть на значок шестерні "Налаштування"
  • Натисніть "Сховище та дані"
  • Перейдіть до розділу "Автоматичне завантаження медіафайлів"
  • Тепер виберіть тип мультимедійного файлу (Фотографії) і натисніть "Ніколи". Це відключає автоматичне завантаження як через Wi-Fi, так і сотовими мережами
  • Щоб зупинити показ зображень WhatsApp у галереї, перейдіть до налаштувань
  • Натисніть "Чати"
  • Вимкніть збереження у Camera Roll
  • Зупиніть збереження мультимедійних файлів WhatsApp з певних контактів або груп. Виберіть контакт або групу, які потрібно заборонити автоматично завантажувати.
  • Натисніть на ім'я користувача або групи
  • Прокрутіть вниз і натисніть “Зберегти у галереї”
  • Виберіть "Ніколи"

Як вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкція

Як зупинити автоматичне завантаження медіафайлів WhatsApp на iPhone (фото: Technology Personalized)

Як зупинити збереження медіафайлів WhatsApp в Інтернеті

  • Відкрийте WhatsApp Web
  • Натисніть на меню з трьома точками та виберіть "Налаштування"
  • Натисніть на автоматичне завантаження WhatsApp
  • Тепер зніміть позначки з усіх медіафайлів, які потрібно завантажити

Як вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкціяЯк вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкція

Як зупинити збереження медіафайлів WhatsApp в Інтернеті (фото: Technology Personalized)

Нагадаємо, що WhatsApp отримав важливе оновлення.

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