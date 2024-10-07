Як вимкнути автоматичне збереження фотографій у WhatsApp: покрокова інструкція

Автоматичне збереження медіа в WhatsApp може заощадити вам час та зусилля, але це також може зайняти весь ваш дисковий простір і захаращувати ваш пристрій небажаними фотографіями та відео з чатів та груп. На щастя, WhatsApp пропонує можливість заборонити зберігати фотографії у вашій галереї.