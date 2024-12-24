WhatsApp припинить роботу на мільйонах пристроїв! Перевірте, чи є ваш у списку

Компанія Meta вирішила припинити підтримку WhatsApp на старих Android-смартфонах. Йдеться про більш ніж 10-річні пристрої, що працюють на Android KitKat або старіших версіях операційної системи.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GSMArena, присвячений мобільним пристроям і технологіям.
З 1 січня 2025 року користувачі таких телефонів більше не зможуть використовувати WhatsApp. Причина припинення підтримки - нові функції та можливості додатка. Meta планує впроваджувати більш ресурсомісткі функції, включно з елементами штучного інтелекту, які вимагають сучасного обладнання.
Samsung
Motorola
HTC
LG
Sony
Якщо ви все ще використовуєте один із цих пристроїв, наприклад, як основний телефон, наполегливол рекомендується створити резервну копію даних WhatsApp і перенести їх на більш сучасний пристрій. В іншому разі вся ваша медіа та історія чатів будуть загублені після 1 січня 2025 року.
Раніше Meta зробила аналогічну заяву щодо iPhone. Підтримка пристроїв, що працюють на iOS версій, старших за 15.1, завершиться в травні 2025 року.
Нагадаємо, що ChatGPT тепер став доступний у WhatsApp.
А ще ми писали, що WhatsApp додає популярну функцію з Telegram Premium абсолютно безкоштовно.