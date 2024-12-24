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WhatsApp припинить роботу на мільйонах пристроїв! Перевірте, чи є ваш у списку

Meta припиняє підтримку WhatsApp на старих пристроях Android (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Meta вирішила припинити підтримку WhatsApp на старих Android-смартфонах. Йдеться про більш ніж 10-річні пристрої, що працюють на Android KitKat або старіших версіях операційної системи.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт GSMArena, присвячений мобільним пристроям і технологіям.

З 1 січня 2025 року користувачі таких телефонів більше не зможуть використовувати WhatsApp. Причина припинення підтримки - нові функції та можливості додатка. Meta планує впроваджувати більш ресурсомісткі функції, включно з елементами штучного інтелекту, які вимагають сучасного обладнання.

Які пристрої втратять доступ до додатка

Samsung

  • Galaxy S3
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Ace 3
  • Galaxy S4 Mini

Motorola

  • Moto G (1-го покоління)
  • Razr HD
  • Moto E 2014

HTC

  • One X
  • One X+
  • Desire 500
  • Desire 601

LG

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • L90

Sony

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V

Якщо ви все ще використовуєте один із цих пристроїв, наприклад, як основний телефон, наполегливол рекомендується створити резервну копію даних WhatsApp і перенести їх на більш сучасний пристрій. В іншому разі вся ваша медіа та історія чатів будуть загублені після 1 січня 2025 року.

Раніше Meta зробила аналогічну заяву щодо iPhone. Підтримка пристроїв, що працюють на iOS версій, старших за 15.1, завершиться в травні 2025 року.

Нагадаємо, що ChatGPT тепер став доступний у WhatsApp.

А ще ми писали, що WhatsApp додає популярну функцію з Telegram Premium абсолютно безкоштовно.

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