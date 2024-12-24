WhatsApp припинить роботу на мільйонах пристроїв! Перевірте, чи є ваш у списку

З 1 січня 2025 року користувачі таких телефонів більше не зможуть використовувати WhatsApp. Причина припинення підтримки - нові функції та можливості додатка. Meta планує впроваджувати більш ресурсомісткі функції, включно з елементами штучного інтелекту, які вимагають сучасного обладнання.

Які пристрої втратять доступ до додатка

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Motorola

Moto G (1-го покоління)

Razr HD

Moto E 2014

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Якщо ви все ще використовуєте один із цих пристроїв, наприклад, як основний телефон, наполегливол рекомендується створити резервну копію даних WhatsApp і перенести їх на більш сучасний пристрій. В іншому разі вся ваша медіа та історія чатів будуть загублені після 1 січня 2025 року.

Раніше Meta зробила аналогічну заяву щодо iPhone. Підтримка пристроїв, що працюють на iOS версій, старших за 15.1, завершиться в травні 2025 року.