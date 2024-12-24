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WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств! Проверьте, есть ли ваш в списке

Meta прекращает поддержку WhatsApp на старых устройствах Android (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Компания Meta решила прекратить поддержку WhatsApp на старых Android-смартфонах. Речь идет о более чем 10-летних устройствах, работающих на Android KitKat или более старых версиях операционной системы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GSMArena, посвященный мобильным устройствам и технологиям.

С 1 января 2025 года пользователи таких телефонов больше не смогут использовать WhatsApp. Причина прекращения поддержки - новые функции и возможности приложения. Meta планирует внедрять более ресурсоемкие функции, включая элементы искусственного интеллекта, которые требуют современного оборудования.  

Какие устройства утратят доступ к приложению 

Samsung

  • Galaxy S3 
  • Galaxy Note 2 
  • Galaxy Ace 3 
  • Galaxy S4 Mini 

Motorola

  • Moto G (1-го поколения)  
  • Razr HD  
  • Moto E 2014 

HTC

  • One X 
  • One X+ 
  • Desire 500 
  • Desire 601 

LG

  • Optimus G  
  • Nexus 4  
  • G2 Mini  
  • L90 

Sony

  • Xperia Z  
  • Xperia SP  
  • Xperia T  
  • Xperia V 

Если вы все еще используете одно из этих устройств, например, как основной телефон, настоятельно рекомендуется создать резервную копию данных WhatsApp и перенести их на более современное устройство. В противном случае вся ваша медиа и история чатов будут утеряны после 1 января 2025 года. 

Ранее Meta сделала аналогичное заявление относительно iPhone. Поддержка устройств, работающих на iOS версий старше 15.1, завершится в мае 2025 года

Напомним, что ChatGPT теперь стал доступен в WhatsApp.

А еще мы писали, что WhatsApp добавляет популярную функцию из Telegram Premium совершенно бесплатно.

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