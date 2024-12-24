WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств! Проверьте, есть ли ваш в списке

С 1 января 2025 года пользователи таких телефонов больше не смогут использовать WhatsApp. Причина прекращения поддержки - новые функции и возможности приложения. Meta планирует внедрять более ресурсоемкие функции, включая элементы искусственного интеллекта, которые требуют современного оборудования.

Какие устройства утратят доступ к приложению

Samsung

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Motorola

Moto G (1-го поколения)

Razr HD

Moto E 2014

HTC

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Если вы все еще используете одно из этих устройств, например, как основной телефон, настоятельно рекомендуется создать резервную копию данных WhatsApp и перенести их на более современное устройство. В противном случае вся ваша медиа и история чатов будут утеряны после 1 января 2025 года.

Ранее Meta сделала аналогичное заявление относительно iPhone. Поддержка устройств, работающих на iOS версий старше 15.1, завершится в мае 2025 года.