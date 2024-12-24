WhatsApp прекратит работу на миллионах устройств! Проверьте, есть ли ваш в списке

Компания Meta решила прекратить поддержку WhatsApp на старых Android-смартфонах. Речь идет о более чем 10-летних устройствах, работающих на Android KitKat или более старых версиях операционной системы.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт GSMArena, посвященный мобильным устройствам и технологиям.
С 1 января 2025 года пользователи таких телефонов больше не смогут использовать WhatsApp. Причина прекращения поддержки - новые функции и возможности приложения. Meta планирует внедрять более ресурсоемкие функции, включая элементы искусственного интеллекта, которые требуют современного оборудования.
Samsung
Motorola
HTC
LG
Sony
Если вы все еще используете одно из этих устройств, например, как основной телефон, настоятельно рекомендуется создать резервную копию данных WhatsApp и перенести их на более современное устройство. В противном случае вся ваша медиа и история чатов будут утеряны после 1 января 2025 года.
Ранее Meta сделала аналогичное заявление относительно iPhone. Поддержка устройств, работающих на iOS версий старше 15.1, завершится в мае 2025 года.
Напомним, что ChatGPT теперь стал доступен в WhatsApp.
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