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Нова ера спілкування. ChatGPT тепер доступний у WhatsApp: як він працюватиме

Четвер 19 грудня 2024 15:05
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Нова ера спілкування. ChatGPT тепер доступний у WhatsApp: як він працюватиме ChatGPT від OpenAI тепер з'явився у WhatsApp (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

OpenAI вперше запускає ChatGPT у WhatsApp, і користуватися ним можна абсолютно безкоштовно. Нова функція дасть вам змогу спілкуватися з ним так само, як із людиною або вбудованим у месенджер ШІ від Meta.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac.

OpenAI зробила оголошення через пряму трансляцію на YouTube, продемонструвавши технологію в дії. У США користувачі можуть зателефонувати за номером 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478), щоб поговорити з ChatGPT і отримати доступ до тих самих просунутих відповідей, що й у веб-версії чат-бота.

Основна ідея надання доступу до ChatGPT через звичайну телефонну лінію полягає в тому, щоб дати людям можливість спілкуватися з чат-ботом, перебуваючи в місцях без підключення до інтернету.

Для користувачів в інших країнах OpenAI також оголосила про доступність ChatGPT у WhatsApp, що дає змогу надсилати текстові повідомлення чат-боту прямо через платформу обміну повідомленнями Meta.

Для цього достатньо почати чат з тим же номером, зазначеним вище (1-800-242-8478). OpenAI повідомила, що працює над додаванням можливості входу в облікові записи ChatGPT через бот у WhatsApp.

Нагадаємо, що пошуковик ChatGPT Search тепер став доступний усім.

А ще ми писали про три простих способи відредагувати зображення за допомогою ChatGPT.

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