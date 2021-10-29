WhatsApp перестанет работать на тысячах телефонов уже со следующей недели

Самое популярное приложение для обмена сообщениями в мире WhatsApp, которым владеет Facebook, уже с 1 ноября перестанет работать на тысячах телефонов. Не повезет владельцам 43 различных моделей смартфонов на операционных систем Android и iOS.

Об этом говорится в разделе "Часто задаваемые вопросы" на веб-сайте мессенджера.

В WhatsApp говорят, что приложение будет работать только на Android-смартфонах с версией ОС 4.1, или iPhone с iOS 10 (и более новыми).

Таким образом, если вы недавно обновляли системное программное обеспечение, то сможете и дальше пользоваться WhatsApp .

Но некоторые отдельные устройства, которых в мире может насчитываться десятки тысяч, "потеряют безопасность и обновление функций мессенджера".

Кроме того, разработчики напоминают, что если вы используете WhatsApp в телефоне на базе Linux, то вам нужно будет обновиться до KaiOS 2.5.1.

WhatsApp перестанет работать (фото: pexels.com)

Какие телефоны потеряют доступ к обновлениям WhatsApp

Вот список моделей смартфонов, которые WhatsApp прекратит поддерживать со следующей недели.

iPhone

iPhone SE (2016), 6S и 6S Plus. Эти модели были запущены с iOS 9, но их можно обновить до iOS 15, чтобы продолжать использовать WhatsApp.

Старшие iPhone, которые нельзя обновить до iOS 10, потеряют доступ к апдейту приложения. Сейчас сюда входит, например, iPhone 4S 2011 года.

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core и Galaxy Ace 2.

LG

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II Optimus L2 II Optimus Nitro HD и 4X HD, а также Optimus F3Q.

ZTE

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 и Grand Memo.

Huawei

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Прочие

Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 и THL W8.

WhatsApp перестанет работать (фото: pexels.com)