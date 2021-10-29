WhatsApp перестане працювати на тисячах телефонів вже з наступного тижня

Найпопулярніший додаток для обміну повідомленнями у світі WhatsApp, яким володіє Facebook, вже з 1 листопада перестане працювати на тисячах телефонів. Не пощастить власникам 43 різних моделей смартфонів на операційних систем Android та iOS.

Про це йдеться у розділі поширених запитань на веб-сайті месенджера.

У WhatsApp кажуть, що додаток працюватиме лише на Android-смартфонах з версією ОС 4.1, або iPhone з iOS 10 (і новішими).

Таким чином, якщо ви нещодавно оновлювали системне програмне забезпечення, то зможете й надалі користуватися WhatsApp .

Але деякі окремі пристрої, яких у світі може налічуватися десятки тисяч, "втратять безпеку та оновлення функцій месенджера".

Крім того, нагадують розробники, якщо ви використовуєте WhatsApp у телефоні на базі Linux, то вам потрібно буде оновитися до KaiOS 2.5.1.

WhatsApp перестане працювати (фото: pexels.com)

Які телефони втратять доступ до оновлень WhatsApp

Ось список моделей смартфонів, які WhatsApp припинить підтримувати з наступного тижня.

iPhone

iPhone SE (2016), 6S і 6S Plus. Ці моделі були запущені з iOS 9, але їх можна оновити до iOS 15, щоб продовжувати користуватися WhatsApp.

Старші iPhone, які не можна оновити після iOS 10, втратять доступ до апдейту додатку. Наразі сюди входить, наприклад, iPhone 4S 2011 року.

Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core і Galaxy Ace 2.

LG

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD і 4X HD, а також Optimus F3Q.

ZTE

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 і Grand Memo.

Huawei

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S і Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Інші

Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 і THL W8.

WhatsApp перестане працювати (фото: pexels.com)