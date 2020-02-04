WhatsApp перестал работать: что делать украинцам

WhatsApp с 1 февраля 2020 года перестал работать в Украине. Так, пользователи старых моделей iPhone и смартфонов на Android не смогут пользоваться популярным мессенджером.

Ранее, возможность пользоваться приложением лишились юзеры, использующие смартфоны с Windows Phone - без WhatsApp сотни тысяч людей не только в нашей стране, но и по всему миру, остались с 1 января этого года.

Как известно, WhatsApp несколько дней назад перестал работать на смартфонах 2011 года выпуска и более старых моделях. Например, без приложения остались люди, которые пользуются первым Samsung Galaxy S, Galaxy Mini, Galaxy Gio, Google Nexus One, Sony Ericsson Xperia X10 и другими старыми смартфонами, что так и не обновились до Android 4.0.

Среди "яблочных" гаджетов без WhatsApp останутся iPhone 4 и все более старые модели. В то же время, приложение без проблем будет работать на "старичке" iPhone 4S, так как этот телефон работает на системе iOS 9.

Что делать украинцам, чтобы пользоваться WhatsApp

Чтобы мессенджер WhatsApp работал нормально и без каких либо "глюков", разработчики одного из самых популярных приложений в мире рекомендуют использовать гаджеты как минимум с версиями Android 4.0.3 или iOS 9 и новее.

Таким образом, сохранить поддержку WhatsApp на своем старом смартфоне вы сможете лишь в том случае, если оперативно установите на гаджет более современную операционную систему. В противном случае придется отказаться от приложения.

Напомним, ранее мы писали о том, что руководство ООН отказалось от использования WhatsApp.