WhatsApp перестав працювати: що робити українцям

WhatsApp в лютому 2020 року перестав працювати на багатьох смартфонах
WhatsApp з 1 лютого 2020 року перестав працювати в Україні. Так, користувачі старих моделей iPhone і смартфонів на Android не зможуть користуватися популярним месенджером.
Раніше, можливість користуватися додатком втратили юзери, що використовують смартфони з Windows Phone - без WhatsApp сотні тисяч людей не тільки в нашій країні, але і по всьому світу, залишилися з 1 січня цього року.
Як відомо, WhatsApp кілька днів тому перестав працювати на смартфонах 2011 року випуску і більш старих моделях. Наприклад, без додатка залишилися люди, які користуються першим Samsung Galaxy S, Galaxy Mini, Galaxy Gio, Google Nexus One, Sony Ericsson Xperia X10 і іншими старими смартфонами, що так і не оновилися до Android 4.0.
Серед "яблучних" гаджетів без WhatsApp залишаться iPhone 4 і всі більш старі моделі. У той же час, додаток без проблем буде працювати на старенькому iPhone 4S, так як цей телефон працює на системі iOS 9.
Щоб месенджер WhatsApp працював нормально і без "глюків", розробники одного з найбільш популярних додатків у світі рекомендують використовувати гаджети як мінімум з версіями Android 4.0.3 або iOS 9 і новіше.
Таким чином, зберегти підтримку WhatsApp на своєму старому смартфоні ви зможете лише в тому випадку, якщо оперативно встановите на гаджет більш сучасну операційну систему. В іншому випадку доведеться відмовитися від програми.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що керівництво ООН відмовилося від використання WhatsApp.