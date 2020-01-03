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WhatsApp прекратил работу на некоторых устройствах

Новости » Hi-tech     03.01.2020 - 08:41
WhatsApp прекратил работу на некоторых устройствах
Иллюстративное фото (pixabay.com)

WhatsApp прекратил работу на базе Windows Phone

Пользователи смартфонов, которые работают на базе Windows Phone, с 31 декабря не могут пользоваться мессенджером WhatsApp. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение поддержки приложения.

Также с февраля мессенджера лишатся также и владельцы устройств на базе Android и iOS, в частности версий Android 2.3.7 и старше и iOS 8 и старше.

Отмечается, мессенджер будет поддерживаться лишь на устройствах Android с версией 4.0.3 (Ice Cream Sandwich) и выше, а также на iOS 9 и на более новых версиях.

"Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время", - говорится в сообщении.

Напомним, через приложение WhatsApp применяли программное обеспечение, разработанное NSO Group для слежки за официальными лицами не менее 20 стран.

Кроме того, Microsoft окончательно прекращает поддержку мобильной операционной системы Windows Mobile с 10 декабря. Как сообщается, функциональность смартфонов на Windows будет урезана, а безопасность системы окажется под угрозой. Компания рекомендует оставшимся пользователям переходить на смартфоны с Android или iOS.

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