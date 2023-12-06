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WhatsApp може видалити вашу переписку та обліковий запис. Як цього уникнути

WhatsApp прийняв нове рішення для певних облікових записів (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

WhatsApp оголосив про значну зміну, яка може торкнутися багатьох користувачів. Відповідно до нових правил, починаючи з 4 грудня, месенджер видалятиме акаунти, які залишалися неактивними протягом останніх 120 днів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на довідковий центр WhatsApp.

Рішення розробників викликало певні побоювання у користувачів, які можуть бути не обізнані про нові правила та ризикують втратити доступ до своїх повідомлень та контактів. Важливо відзначити, що видалення облікового запису буде остаточним, і надалі відновлення доступу буде неможливим.

Представники WhatsApp пояснили, що подібне очищення неактивних облікових записів необхідне для забезпечення надійної роботи платформи та оптимізації продуктивності інших особистих кабінетів. Це також дозволить звільнити ресурси та покращити роботу месенджера.

Як уникнути видалення облікового запису

Щоб запобігти видаленню облікового запису, власникам потрібно просто увійти до програми з телефону або комп'ютера через Інтернет. Це підтвердить їхню активність і збереже доступ до особистого кабінету. Якщо ви не входили у WhatsApp протягом останніх кількох місяців, варто вжити дій і увійти в програму якнайшвидше.

Деякі користувачі можуть вважати видалення облікових записів без попередження надто суворим заходом. Тим не менш, розробники підкреслюють, що ці заходи необхідні для забезпечення безпеки та ефективності платформи.

Завдяки цій повномасштабній чистці, WhatsApp зможе надати найкращий сервіс для своїх активних користувачів.

У нас також є матеріал про те, що у WhatsApp для iOS з'явилася функція, пов’язана з відправкою фото та відео.

А ще ми писали, що у версії WhatsApp для Android з'явилася важлива опція для безпеки чатів.

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