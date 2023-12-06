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WhatsApp может удалить вашу переписку и учетную запись. Как этого избежать

WhatsApp принял новое решение для определенных аккаунтов (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

WhatsApp объявил о значительном изменении, которое может коснуться многих пользователей. Согласно новым правилам, начиная с 4 декабря, мессенджер будет удалять аккаунты, которые оставались неактивными в течение последних 120 дней.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на справочный центр WhatsApp.

Решение разработчиков вызвало определенные опасения у пользователей, которые могут быть не осведомлены о новых правилах и рискуют потерять доступ к своим сообщениям и контактам. Важно отметить, что удаление аккаунта будет окончательным, и в дальнейшем восстановление доступа будет невозможным.

Представители WhatsApp объяснили, что подобная очистка неактивных аккаунтов необходима для обеспечения надежной работы платформы и оптимизации производительности других личных кабинетов. Это также позволит освободить ресурсы и улучшить работу мессенджера.

Как избежать удаления аккаунта

Чтобы предотвратить удаление учетной записи, владельцам необходимо просто войти в приложение с телефона или компьютера через Интернет. Это подтвердит их активность и сохранит доступ к личному кабинету. Если вы не входили в WhatsApp в течение последних нескольких месяцев, следует принять действия и войти в программу как можно быстрее.

Некоторые пользователи могут считать удаление учетных записей без предупреждения слишком строгой меры. Тем не менее, разработчики подчеркивают, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности и эффективности платформы.

Благодаря этой полномасштабной чистке, WhatsApp сможет предоставить самый лучший сервис для своих активных пользователей.

У нас также есть материал о том, что у WhatsApp для iOS появилась функция, связанная с отправкой фото и видео.

А еще мы писали, что у версии WhatsApp для Android появилась важная опция для безопасности чатов.

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