WhatsApp готує важливе оновлення: кого торкнеться нововведення

Деталі нововведення

Йдеться про версію додатку WhatsApp для Android, де тепер представлений індикатор наскрізного шифрування під контактом чи назвою групи на екрані листування. Коротке повідомлення у вікні чату підтверджує активне використання наскрізного шифрування.

В даний час ця функція є у обмеженого кола користувачів бета-версії, але очікується, що найближчими тижнями вона стане доступною для широкої аудиторії. Вперше інформацію про появу цієї опції було опубліковано ще у січні.

Як виглядає наскрізне шифрування у листуванні (фото: WABetaInfo)

Індикатор розміщено на тому ж місці, де відображається інформація про останній візит користувачів. Наявність наскрізного шифрування означає, що листування доступне лише співрозмовникам і більше нікому.

Індикатор відображається на короткий час, після чого зникає, повертаючи інформацію про останній візит користувача.

Починаючи новий чат, користувачі отримують повідомлення про захист повідомлень та дзвінків наскрізним шифруванням, що наголошує на його активності в момент спілкування. Решту часу зрозуміти наявність шифрування неможливо.

Наскрізне шифрування підтримується у чатах та відеодзвінках WhatsApp вже давно. Зашифровуються в цьому месенджері навіть поновлення статусів.