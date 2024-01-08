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WhatsApp може втратити класичний зелений інтерфейс. Що зміниться для користувачів

Понеділок 08 січня 2024 18:42
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WhatsApp може втратити класичний зелений інтерфейс. Що зміниться для користувачів Популярний месенджер тестує нові функції (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

WhatsApp планує випустити оновлення з "гнучким" інтерфейсом - можливістю змінювати колір теми й значків.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на спеціалізований портал WABetaInfo розповідає, що відомо про зміни в популярному серед користувачів месенджері.

Хто зможе скористатись новим інтерфейсом

За словами експертів, нині WhatsApp працює над оновленням iOS 23.21.1.70.

Бета-версія програми базується на відгуках користувачів щодо попередніх версій і пропонує нові функції налаштування.

Йдеться, зокрема, про сучасний інтерфейс WhatsApp, що дозволяє змінювати кольори тем і значків.

"Для користувачів із вадами зору або певними кольоровими уподобаннями (від яких залежить особистий комфорт) можливість змінити основний колір може зробити додаток більш зручним", - вважають розробники.

Уточнюється, що такий "інклюзивний підхід" узгоджується із прагненням WhatsApp забезпечити доступність своєї платформи для більшості користувачів.

Whatsapp, Мобильный, Коммуникация

Додаток планують зробити ще зручнішим (ілюстративне фото: Рixabay)

Переваги нової функції

Перевагами нової версії месенджера можна вважати більший контроль користувачів над інтерфейсом програми.

Згідно з даними щодо бета-версії WhatsApp, обрати новий основний колір бренду можна буде з п'ятьох різних варіантів - зеленого, блакитного, сірого, рожевого чи фіолетового.

На думку розробників, це дозволить користувачам експериментувати та знаходити ідеальний колір, який більше відповідає їхнім уподобанням і є візуально привабливішим.

WhatsApp може втратити класичний зелений інтерфейс. Що зміниться для користувачів

Доступні у бета-версії кольори (скріншот: wabetainfo.com)

Коли запрацює нова версія додатка

Наразі функція вибору основного кольору WhatsApp перебуває на стадії розробки

У WABetaInfo уточнюють, що вона має бути доступна в "майбутньому оновленні програми".

Дехто припускає також, що "асортимент" доступних кольорів додатка у майбутньому може бути розширений і становити більше, ніж п'ять варіантів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що резервні копії WhatsApp почнуть "красти" місце з Google Диску.

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