WhatsApp може втратити класичний зелений інтерфейс. Що зміниться для користувачів
WhatsApp планує випустити оновлення з "гнучким" інтерфейсом - можливістю змінювати колір теми й значків.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на спеціалізований портал WABetaInfo розповідає, що відомо про зміни в популярному серед користувачів месенджері.
Хто зможе скористатись новим інтерфейсом
За словами експертів, нині WhatsApp працює над оновленням iOS 23.21.1.70.
Бета-версія програми базується на відгуках користувачів щодо попередніх версій і пропонує нові функції налаштування.
Йдеться, зокрема, про сучасний інтерфейс WhatsApp, що дозволяє змінювати кольори тем і значків.
"Для користувачів із вадами зору або певними кольоровими уподобаннями (від яких залежить особистий комфорт) можливість змінити основний колір може зробити додаток більш зручним", - вважають розробники.
Уточнюється, що такий "інклюзивний підхід" узгоджується із прагненням WhatsApp забезпечити доступність своєї платформи для більшості користувачів.
Додаток планують зробити ще зручнішим (ілюстративне фото: Рixabay)
Переваги нової функції
Перевагами нової версії месенджера можна вважати більший контроль користувачів над інтерфейсом програми.
Згідно з даними щодо бета-версії WhatsApp, обрати новий основний колір бренду можна буде з п'ятьох різних варіантів - зеленого, блакитного, сірого, рожевого чи фіолетового.
На думку розробників, це дозволить користувачам експериментувати та знаходити ідеальний колір, який більше відповідає їхнім уподобанням і є візуально привабливішим.
Доступні у бета-версії кольори (скріншот: wabetainfo.com)
Коли запрацює нова версія додатка
Наразі функція вибору основного кольору WhatsApp перебуває на стадії розробки
У WABetaInfo уточнюють, що вона має бути доступна в "майбутньому оновленні програми".
Дехто припускає також, що "асортимент" доступних кольорів додатка у майбутньому може бути розширений і становити більше, ніж п'ять варіантів.
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