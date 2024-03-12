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WhatsApp готовит важное обновление: кого коснется нововведение

В бета-версии приложения WhatsApp появилось обозначение сквозного шифрования переписки (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Состоялся релиз новой бета-версии мобильного приложения WhatsApp, которая представляет новую функцию - теперь пользователи могут легко определить, зашифрован ли их чат или нет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на главный независимый портал WABetaInfo, на котором можно узнавать новости про WhatsApp.

Детали нововведения

Речь идет о версии приложения WhatsApp для Android, где теперь представлен индикатор сквозного шифрования под контактом или названием группы на экране переписки. Краткое уведомление в окне чата подтверждает активное использование сквозного шифрования.

В настоящее время эта функция есть у ограниченного круга пользователей бета-версии, но ожидается, что в ближайшие недели она станет доступной для широкой аудитории. Впервые информация о появлении этой опции была опубликована ещё в январе.

Как выглядит сквозное шифрование в переписке (фото: WABetaInfo)

Индикатор размещен в том же месте, где отображается информация о последнем визите пользователей. Наличие сквозного шифрования означает, что переписка доступна только собеседникам и больше никому.

Индикатор отображается на короткое время, после чего исчезает, возвращая информацию о последнем визите пользователя.

Начиная новый чат, пользователи получают уведомление о защите сообщений и звонков сквозным шифрованием, что подчеркивает его активность в момент общения. В остальное время понять наличие шифрования никак нельзя.

Сквозное шифрование поддерживается в чатах и видеозвонках WhatsApp уже давно. Зашифровываются в этом мессенджере даже обновления статусов.

Раньше мы писали, что WhatsApp может потерять классический зеленый интерфейс.

А еще у нас есть материал о том, что WhatsApp может удалить вашу переписку и учетную запись.

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