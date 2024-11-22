WhatsApp додає популярну функцію з Telegram Premium абсолютно безкоштовно: деталі

Як працюватиме розшифрування голосових повідомлень

З новою функцією голосові повідомлення можна транскрибувати в текст, щоб допомогти вам стежити за розмовами, коли ви не можете (або, можливо, не хочете) прослуховувати голосове повідомлення. WhatsApp стверджує, що його розшифровки генеруються на вашому пристрої, і ніхто інший не може їх прочитати.

Щоб отримати доступ до нової функції WhatsApp, потрібно зайти в налаштування, вибрати розділ "Чати" і потім натиснути на "Транскрипція голосових повідомлень", щоб увімкнути цю функцію. Звідти ви можете вибрати мову транскрипції. Після включення функції ви можете отримати розшифрування голосового повідомлення, довго натиснувши на нього і потім торкнувшись опції "транскрибувати". Вона не буде автоматично розшифровувати кожне повідомлення.

Компанія заявляє, що транскрипція голосових повідомлень буде поступово розгорнута по всьому світу найближчими тижнями кількома мовами.

На iOS мови, що підтримуються, залежать від вашої операційної системи. Якщо у вас є iOS 16+, підтримувані мови включають англійську, іспанську, французьку, німецьку, італійську, японську, корейську, португальську, російську, турецьку, китайську та арабську. Якщо у вас є iOS 17+, підтримувані мови включають данську, фінську, малайську, норвезьку, голландську, шведську, іврит і тайську.

Варто зазначити, що WhatsApp планує додати підтримку додаткових мов у найближчі місяці.

Розшифровка голосових повідомлень у WhatsApp (фото: WhatsApp)