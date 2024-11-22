WhatsApp добавляет популярную функцию из Telegram Premium совершенно бесплатно: детали

Как будет работать расшифровка голосовых сообщений

С новой функцией голосовые сообщения можно транскрибировать в текст, чтобы помочь вам следить за разговорами, когда вы не можете (или, возможно, не хотите) прослушивать голосовое сообщение. WhatsApp утверждает, что его расшифровки генерируются на вашем устройстве, и никто другой не может их прочитать.

Чтобы получить доступ к новой функции WhatsApp, вам нужно зайти в настройки, выбрать раздел "Чаты" и затем нажать на "Транскрипция голосовых сообщений", чтобы включить эту функцию. Оттуда вы можете выбрать язык транскрипции. После включения функции вы можете получить расшифровку голосового сообщения, долго нажав на него и затем коснувшись на опцию "транскрибировать". Она не будет автоматически расшифровывать каждое сообщение.

Компания заявляет, что транскрипция голосовых сообщений будет постепенно развернута по всему миру в ближайшие недели на нескольких языках.

На iOS поддерживаемые языки зависят от вашей операционной системы. Если у вас iOS 16+, поддерживаемые языки включают английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, турецкий, китайский и арабский. Если у вас iOS 17+, поддерживаемые языки включают датский, финский, малайский, норвежский, голландский, шведский, иврит и тайский.

Стоит отметить, что WhatsApp планирует добавить поддержку дополнительных языков в ближайшие месяцы.

Расшифровка голосовых сообщений в WhatsApp (фото: WhatsApp)