WhatsApp більше не буде працювати на цих смартфонах. Перевірте, чи є ваш у списку

У цьому році WhatsApp перестане працювати на 45 пристроях (фото: Unsplash)

WhatsApp - одмн з найпопулярніших додатків для обміну повідомленнями у світі, і розробники постійно покращують його, додаючи нові функції. Однак для деяких гаджетів настали погані часи: на них WhatsApp більше не працюватиме.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на міжнародний технологічний блог про комп'ютери, смартфони та гаджети Gizchina.

Деталі нового рішення Зокрема, підтримка припиниться для 45 моделей мобільних телефонів із застарілими версіями операційних систем Google та Apple, включаючи пристрої від Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG та Apple. Незважаючи на те, що деякі з цих пристроїв досить старі, вони все ще використовуються завдяки гарному обладнанню або неможливості оновлення. Зараз WhatsApp рекомендує використовувати додаток на пристроях з Android 5.0 і вище або iOS 12 і вище. На яких смартфонах WhatsApp більше не працюватиме Samsung Galaxy Ace Plus

Galaxy Core

Galaxy Express 2

Galaxy Grand

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy S 19500

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy S4 Zoom Motorola Moto G

Moto X Apple iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE Huawei Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1s

Huawei Y625 Lenovo Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

Lenovo A820 Sony Xperia Z1

Xperia E3

Xperia M LG Optimus 4X HD P880

Optimus G

Optimus G Pro

Optimus L7 Інші пристрої Faea F1

THL W8

Archos 53 Platinum

Wiko Cink Five

Wiko Darknight

ZTE V956

ZTE UMi X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo Деякі пристрої зі списку існують вже понад 7 років. Команда WhatsApp вирішила припинити їхню підтримку, щоб зосередитися на більш сучасних пристроях та оновленому програмному забезпеченні.