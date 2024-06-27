WhatsApp більше не буде працювати на цих смартфонах. Перевірте, чи є ваш у списку
WhatsApp - одмн з найпопулярніших додатків для обміну повідомленнями у світі, і розробники постійно покращують його, додаючи нові функції. Однак для деяких гаджетів настали погані часи: на них WhatsApp більше не працюватиме.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на міжнародний технологічний блог про комп'ютери, смартфони та гаджети Gizchina.
Деталі нового рішення
Зокрема, підтримка припиниться для 45 моделей мобільних телефонів із застарілими версіями операційних систем Google та Apple, включаючи пристрої від Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG та Apple.
Незважаючи на те, що деякі з цих пристроїв досить старі, вони все ще використовуються завдяки гарному обладнанню або неможливості оновлення. Зараз WhatsApp рекомендує використовувати додаток на пристроях з Android 5.0 і вище або iOS 12 і вище.
На яких смартфонах WhatsApp більше не працюватиме
Samsung
- Galaxy Ace Plus
- Galaxy Core
- Galaxy Express 2
- Galaxy Grand
- Galaxy Note 3 N9005 LTE
- Galaxy Note 3 Neo LTE+
- Galaxy S 19500
- Galaxy S3 Mini VE
- Galaxy S4 Active
- Galaxy S4 mini I9190
- Galaxy S4 mini I9192 Duos
- Galaxy S4 mini I9195 LTE
- Galaxy S4 Zoom
Motorola
- Moto G
- Moto X
Apple
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 6
- iPhone 6S Plus
- iPhone 6S
- iPhone SE
Huawei
- Ascend P6 S
- Ascend G525
- Huawei C199
- Huawei GX1s
- Huawei Y625
Lenovo
- Lenovo 46600
- Lenovo A858T
- Lenovo P70
- Lenovo S890
- Lenovo A820
Sony
- Xperia Z1
- Xperia E3
- Xperia M
LG
- Optimus 4X HD P880
- Optimus G
- Optimus G Pro
- Optimus L7
Інші пристрої
- Faea F1
- THL W8
- Archos 53 Platinum
- Wiko Cink Five
- Wiko Darknight
- ZTE V956
- ZTE UMi X2
- ZTE Grand S Flex
- ZTE Grand Memo
Деякі пристрої зі списку існують вже понад 7 років. Команда WhatsApp вирішила припинити їхню підтримку, щоб зосередитися на більш сучасних пристроях та оновленому програмному забезпеченні.
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