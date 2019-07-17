Взятки и откаты: Супрун рассказала, как руководители киевской больницы наживаются на людях

Супрун рассказала о взятках и откатах руководителей больницы (фото: коллаж РБК-Украина)

Супрун рассказал об истории врача, который был против коррупционных схем

Киевского врача уволили после того, как он записал откровенное видео, в котором указал о коррупции, которой занимались врачи в медицинском учреждении, где он работал. Историей Романа Горобца поделилась и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook.

Роман Горобец 12 лет проработал врачом-ортопед-травматологом в одной из столичных больниц. Он был уволен сразу после того, как выложил в сеть видео в котором раскрыл коррупционные схемы в своем медучреждении.

Супрун рассказала, что руководители больницы заставляли Романа отправлять пациентов в аптеку вместо обследования. Кроме того, в больнице врачи предлагали пациентам покупать вакцины, которые были абсолютно бесплатными для людей, так как на них государство выделило средства.

Видео: YouTube/Роман Горобець

Кроме того, руководство больницы заставляло врачей и медсестер собирать с пациентов деньги под видом благотворительных взносов. При этом тех медиков, которые были против таких методов сбора средств, запугивали и угрожали увольнением.

По словам Супрун, Роман в своих видео рассказал, как по всей Украине работает медицинская система, где на каждом уровне присутствует коррупция.

Она также заявила, что преобразование системы здравоохранения пугает "медицинских феодалов", поскольку это лишит их безграничной власти и они не смогут больше контролировать денежные потоки.

Видео: facebook.com/ulanasuprun

Супрун подчеркнула, что медучреждения должны получать деньги от Национальной службы здоровья Украины за предоставленные пациенту медицинские услуги.

Она добавила, что в настоящее время главному врачу ежегодно гарантированно предоставляются деньги для того, чтобы "зарабатывать на откатах, взятках и уплате "повинностей" от врачей".

Супрун рассказала, что с начала этого года в Украине постепенно исчезает как таковая должность главного врача. Теперь обязанности разделяются на врачебные и менеджерские и вводятся две новые должности - директора и медицинского директора.

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