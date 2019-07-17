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Хабарі і відкати: Супрун розповіла, як керівники київської лікарні наживаються на людях

STYLERЖиття    17.07.2019 - 10:28
Хабарі і відкати: Супрун розповіла, як керівники київської лікарні наживаються на людях
Супрун розповіла про хабарі та відкати керівників лікарні (фото: колаж РБК-Україна)

Супрун розповів про історію лікаря, який був проти корупційних схем

Київського лікаря звільнили після того, як він записав відверте відео, в якому вказав про корупцію, якою займалися лікарі в медичному закладі, де він працював. Історією Романа Горобця поділилася в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Роман Горобець 12 років пропрацював лікарем-ортопедом-травматологом в одній зі столичних лікарень. Він був звільнений одразу після того, як виклав у мережу відео в якому розкрив корупційні схеми у своєму закладі.

Супрун розповіла, що керівники лікарні змушували Романа відправляти пацієнтів в аптеку замість обстеження. Крім того, в лікарні лікарі пропонували пацієнтам купувати вакцини, які були абсолютно безкоштовними для людей, так як на них держава виділила кошти.

Відео: YouTube/Роман Горобець

Крім того, керівництво лікарні змушувало лікарів і медсестер збирати з пацієнтів гроші під виглядом благодійних внесків. При цьому тих медиків, які були проти таких методів збору коштів, залякували і погрожували звільненням.

За словами Супрун, Роман у своїх відео розповів, як по всій Україні працює медична система, де на кожному рівні присутня корупція.

Вона також заявила, що перетворення системи охорони здоров'я лякає "медичних феодалів", оскільки це позбавить їх безмежної влади і вони не зможуть більше контролювати грошові потоки.

Відео: facebook.com/ulanasuprun

Супрун підкреслила, що медустанови повинні отримувати гроші від Національної служби здоров'я України за надані пацієнтові медичні послуги.

Вона додала, що в даний час головному лікарю щорічно гарантовано надаються гроші для того, щоб "заробляти на відкатах, хабарях та сплаті "повинностей" від лікарів".

Супрун розповіла, що з початку цього року в Україні поступово зникає як така посада головного лікаря. Тепер обов'язки поділяються на лікарські та менеджерські і вводяться дві нові посади - директора та медичного директора.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як уникнути передчасної смерті. Вона назвала три чинники, які найчастіше вбивають людей на планеті.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун попередила про небезпеку популярного десерту.

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