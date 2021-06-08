Взяли за душу: видео акапельного исполнения гимна Украины на стадионе поразило сеть

"Я исполняла гимн Украины впервые - это невероятно волнительно и ответственно. Не знаю, смогла ли бы сама выйти и спеть, но рада, что мы были с девчонками вместе. Исполнили "а капелла" и получили невероятный спектр эмоций! Их не сравнить ни с чем - ты поешь, весь стадион стоит, держат наш желто-синий флаг. Я сдерживалась, чтобы не расплакаться от переполнявших чувств. Испытываю огромную радость и гордость, что нам выпала такая честь. К тому же, наша сборная победила 4:0!"- комментирует Лали Эргемлидзе.

Марта Адамчук уже имела честь представлять "Женский Квартал" на футбольном поле - в прошлом году она исполняла гимн Украины перед матчем Динамо-Ворскла.

"В прошлом году я исполняла гимн перед пустым стадионом в связи с карантином. Выступая перед болельщиками, ты испытываешь совсем другие эмоции. Люди нас очень поддерживали и аплодировали. Теперь и девушки убедились, почему я так люблю петь гимн - это невероятная магия до слез. На этот раз у нас была сила четырех - как и голов, которые забила наша команда. Мне кажется, это очень символично", - комментирует Марта Адамчук.

Поздравляем сборную Украины по футболу с победой!

Пользователи сети восхищаются нежным исполнением гимна, о чем они пишут в комментариях.