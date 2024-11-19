Взувати чи не взувати песика: ветеринари попереджають власників

Взувати собаку взимку - поширена практика з настанням осінніх холодів та сезону дощів. Адже, на думку власників, восени це допоможе вберегти лапи від бруду, а взимку - від подряпин крихтами льоду. Втім, думка ветеринарів дещо інша.

Про те, чи варто взувати домашнього улюбленця для прогулянок восени та взимку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Metro .

Чи потрібно взувати собаку

У зв'язку з жовтим штормовим попередженням Метеорологічного бюро та прогнозами снігу в деяких районах північної Англії, Уельсу та Шотландії, багато власників собак занепокоїлися, чи не надто холодно для того, щоб вигулювати своїх собак.

Ця ж проблема стає актуальною і для інших країн з наближенням холодів. Хоча взути своїх улюбленців, щоб зігріти їхні лапи, здається логічним рішенням, штатний ветеринар компанії Everypaw Pet Insurance, Анна Форман не радить цього робити в більшості випадків.

За словами Анни, якщо власники ретельно миють і витирають лапи своїх собак після прогулянки, немає ніякої необхідності у взутті. Крім цього, ці черевики можуть спричинити улюбленцю дискомфорт, адже собаки не звикли носити взуття, як люди.

Анна також зазначила, що лапи собаки вже мають "взуття" у вигляді подушечок пальців. Ці тверді, шкірясті "підошви" запобігають травмуванню більш м'якої шкіри навколо і делікатних структур під нею.

Втім, пес все ж може випадково порізати або пробити їх гострими предметами, тому, якщо собака кульгає, слід ретельно перевірити подушечки на кожній лапі.

Але є певні умови, за яких Анна все ж радить взувати собаку в чобітки в снігову погоду. Як пояснює ветеринарка, якщо собака ковзає на мокрому, крижаному або сніговому покриві, лапи улюбленця постійно стираються і болять, або шкіра лап чи сам пес не переносять миття, можна розглянути варіант з чоботами.

Черевики для собак можуть вберегти лапи від подряпин (фото: GettyImages)

Крім цього, є ще одна річ, від якої Анна не радить відмовлятися в холодну пору року: дощовики для улюбленців, які не мають "вродженої водонепроникної шерсті".

Найпростіший спосіб з'ясувати це - після легкого миття собаки в душі перевірити шкіру під шерстю: якщо підшерсток і шкіра під ним сухі й теплі, то зовнішній волосяний покрив допомагає відштовхувати вологу, зберігаючи тепло.

Якщо пуховий шар шерсті і шкіра вологі або холодні, це означає, що комбінезони для собак можуть допомогти улюбленцю краще перенести холод.

Однак в будь-якому випадку важливо, щоб пухнастик почувався безпечно і комфортно під час прогулянки, щоб йому не було занадто жарко або занадто холодно.

Деякі собаки мають вроджену теплу і водонепроникну шерсть, і нагромадження шарів може викликати у них дискомфорт, порушивши терморегуляцію.

Як зігріти собаку в сніжну погоду

Як зазначає Анна, щоб собаці було тепло і комфортно взимку, важливо звернути увагу на деякі аспекти.

Тепло одягатися

Ветеринарка радить прихопити для собаки водонепроникне пальто, щоб переконатися, що він не буде тремтіти від холоду, перебуваючи на вулиці. Це особливо важливо, якщо ваш собака похилого віку або має коротку шерсть.

Обирати яскраві аксесуари

Щоб бачити улюбленця в умовах поганої видимості, варто подбати про нашийник, повідець, аксесуари, шлею або пальто з світловідбивними елементами.

Перевіряти лапи собаки після кожної прогулянки

Сіль і пісок на дорогах можуть застрягти в лапах песика, викликаючи подразнення і біль. Після прогулянки ретельно перевірте лапи улюбленця і добре витріть їх рушником або помийте, щоб видалити сіль, пісок і сніг.

Влаштувати затишний лежак

Собакам, як і людям, потрібне м'яке і затишне місце, де вони можуть відпочити після того, як повеселяться на снігу. Переконайтеся, що їхнє ліжко знаходиться якомога далі від протягів.

Робити фізичні вправи в приміщенні

Можливо, вам доведеться скоротити звичайну щоденну прогулянку, щоб собака не замерз і не втомився. Переконайтеся, що потреба улюбленця в фізичних та розумових навантаженнях задовольняється, запропонувавши собаці іграшки та головоломки.

Навіть взимку собакам потрібні активні вправи (фото: GettyImages)

Уникати річок та озер

Вкриті кригою водойми надто спокусливі для більшості собак, яким цікаво поковзати поверхнею. Проте неможливо знати, наскільки міцним може бути лід. Він може зруйнуватися, наражаючи собаку на небезпеку.

Ніколи не залишати собаку в машині без нагляду

Це правило діє цілий рік. Взимку в салоні автомобіля може бути дуже холодно і пес може переохолодитися або, навпаки, перегрітися, якщо увімкнений обігрівач.

Знати ознаки обмороження у собак

Ознаками обмороження у собак є дуже бліда шкіра з синім відтінком, шкіра, яка здається дуже холодною або сухою на дотик, пухирі та хворобливі, червоні ділянки.

Якщо ви помітили будь-які симптоми, не грійте собаку феном і не кладіть її біля батареї.

Замість цього рекомендують трохи нагріти рушник у сушарці для білизни або на батареї, що він був теплим, а потім обережно прикласти рушник до уражених ділянок. Але найкраще - звернутися до ветеринара, особливо, якщо ділянки темніють.