После взрывов вылетают раскаленные камни: в Японии проснулся мощный вулкан

В Японии начал извержение вулкан Отакэ, который является опасным для людей, живущих поблизости. В правительстве страны уже заявили о создании кризисного штаба из-за природного катаклизма.

Вулкан проснулся в понедельник, 28 декабря на острове Суваносе на юго-западе Японии. В недрах происходят взрывы, а из кратера летят раскаленные камни, сообщает местный сайт Kyodo.

Камни, что выбрасываются вместе с клубами пепла, разлетаются на расстояние до 1,3 километра. На вулкан запрещено подниматься, а предупреждение о вулканической активности повысили до 3 баллов по 5-балльной шкале.

Пока что о пострадавших ничего не говорится, но рядом с вулканом живет 49 граждан Японии.

Последний раз вулкан извергался 11 лет назад.

Извержение вулкана Отакэ в Японии (видео: english.kyodonews)

Ранее мы писали, что извержение вулкана-убийцы показали с космоса на ярких фото.

Также сообщалось, что в Мексике взорвался один из самых больших вулканов в мире, появилось мощное видео.