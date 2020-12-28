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Після вибухів вилітає розжарене каміння: в Японії прокинувся потужний вулкан

Автор: Світлана Мащенко

В Японії почав виверження вулкан Отаке, який є небезпечним для людей, що живуть поблизу. В уряді країни вже заявили про створення кризового штабу через природний катаклізм.

Вулкан прокинувся в понеділок, 28 грудня на острові Суваносе на південному заході Японії. У надрах відбуваються вибухи, а з кратера летить розжарене каміння, повідомляє місцевий сайт Kyodo.

Камені, що викидаються разом з клубами попелу, розлітаються на відстань до 1,3 кілометра. На вулкан заборонено підійматися, а попередження про вулканічну активність підвищили до 3 балів за 5-бальною шкалою.

Поки що про потерпілих нічого не говориться, але поруч з вулканом живе 49 громадян Японії.

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Останній раз вулкан вивергався 11 років тому.

Виверження вулкана Отаке в Японії (відео: english.kyodonews)

Раніше ми писали, що виверження вулкана-вбивці показали з космосу на яскравих фото.

Також повідомлялося, що в Мексиці вибухнув один з найбільших вулканів у світі, з'явилося потужне відео.

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