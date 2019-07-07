Взрывчатка внутри нас: Супрун предупредила о серьезной опасности

Супрун рассказала о вреде висцерального жира
Уляна Супрун рассказала о серьезной опасности висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов человека. И.о. главы Минздрава сравнила его со взрывчаткой или ядом. На своей странице в Facebook она подробно рассказала о связанных с ним рисках и дала рекомендации, как избавиться от висцерального жира.
Супрун напомнила о связи веса и здоровья. В этом контексте она указала на парадокс, что очень худые люди на самом деле не являются здоровыми, и не все люди с ожирением имеют больше шансов сердечно-сосудистых болезней, чем люди с просто избыточным весом. Дело в том, что жир в теле человека может быть либо "взрывчаткой" или просто "бременем" - в зависимости от того, где он находится.
Обычно жир откладывается под кожей. "Проблемные" участки, подверженные запасанию жира - у каждого свои и формируются в зависимости от типов рецепторов гормонов на жировых клетках.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Преимущественно, женщины склонны к откладыванию жира на ягодицах, бедрах, коленях и у трицепса, но это не "золотое" правило. Супрун отметила, что жир вокруг ягодиц и бедер относится к категории "стратегический запас" воды, калорий, витамина D и омега-3 жирных кислот. В случае похудения или беременности этот запас будет полезным.
"Главное, чтобы такие "залежи" не были связаны с недостатком движения и неправильным рационом, потому что тогда это - просто "бремя", - говорится в публикации.
Не редко бывает, когда у мужчины худые ноги, и при этом полные бока - это повод для беспокойства. В таком случае говорят про абдоминальный жир, то есть жир на туловище. Возможен вариант, что жир может откладываться под кожей живота или спины, или в середине, вокруг органов. И вот последний случай как раз и есть "взрывчаткой", что существенно увеличивает риск ряда заболеваний, низкого качества жизни и преждевременной смертности.
Висцеральний жир связан с такими явлениями, как:
Причин, которые способствуют возникновению висцерального ожирения, несколько:
Иллюстративное фото (pixabay.com)
"Хорошие новости заключаются в том, что образ жизни значительно больше влияет на жировые отложения, чем генетика. Надо твердо решить, что не хотите именно в этом походить на отца-мать, не следовать их традиции питания, и следить образ жизни и рацион с юности", - написала Супрун.
Также руководительница Минздрава рассказала, как понять, все ли в порядке с жировыми отложениями. Следует регулярно измерять индекс массы тела, окружность талии и ее соотношение с бедрами, уровень холестерина крови, а также следите, не возникает ли одышка.
Индекс массы тела - хороший, хоть и не самы надежный показатель. Чтобы его посчитать, нужно рост разделить на вес. Для этого есть специальные онлайн-калькуляторы.
Окружнисть талии и соотношение между бедрами можно получить, измерив эти показатели в сантиметрах и поделив между собой: талию (см) / бедра (см) = коэффициент. Риски для здоровья кардинально возрастают, если этот коэффициент для мужчин составляет выше 0,95, для женщин - 0,85.
Отдышка означает, что человек нетренирован, сердце не справляется с нагрузками, и, возможно, окружено жировой тканью. Сочетание талии с размером бедер, одышки и плохих анализов - это уже тревожный сигнал о висцеральном ожирении высокого уровня.
Супрун рассказала, что делать в таком случае:
"Тревожность и депрессия являются расстройствами, которые нуждаются в помощи специалистов, помните об этом. С ними действительно трудно справиться самостоятельно, но нельзя жить в состоянии неприходяще волнением с жиром на животе и риском инфаркта", - отметила Супрун.
Фото: facebook.com/ulanasuprun
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