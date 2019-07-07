Взрывчатка внутри нас: Супрун предупредила о серьезной опасности

Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Супрун рассказала о вреде висцерального жира

Уляна Супрун рассказала о серьезной опасности висцерального жира, который накапливается вокруг внутренних органов человека. И.о. главы Минздрава сравнила его со взрывчаткой или ядом. На своей странице в Facebook она подробно рассказала о связанных с ним рисках и дала рекомендации, как избавиться от висцерального жира.

Супрун напомнила о связи веса и здоровья. В этом контексте она указала на парадокс, что очень худые люди на самом деле не являются здоровыми, и не все люди с ожирением имеют больше шансов сердечно-сосудистых болезней, чем люди с просто избыточным весом. Дело в том, что жир в теле человека может быть либо "взрывчаткой" или просто "бременем" - в зависимости от того, где он находится.

Обычно жир откладывается под кожей. "Проблемные" участки, подверженные запасанию жира - у каждого свои и формируются в зависимости от типов рецепторов гормонов на жировых клетках.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Преимущественно, женщины склонны к откладыванию жира на ягодицах, бедрах, коленях и у трицепса, но это не "золотое" правило. Супрун отметила, что жир вокруг ягодиц и бедер относится к категории "стратегический запас" воды, калорий, витамина D и омега-3 жирных кислот. В случае похудения или беременности этот запас будет полезным.

"Главное, чтобы такие "залежи" не были связаны с недостатком движения и неправильным рационом, потому что тогда это - просто "бремя", - говорится в публикации.

Не редко бывает, когда у мужчины худые ноги, и при этом полные бока - это повод для беспокойства. В таком случае говорят про абдоминальный жир, то есть жир на туловище. Возможен вариант, что жир может откладываться под кожей живота или спины, или в середине, вокруг органов. И вот последний случай как раз и есть "взрывчаткой", что существенно увеличивает риск ряда заболеваний, низкого качества жизни и преждевременной смертности.

Висцеральний жир связан с такими явлениями, как:

инсулинорезистентность (есть инсулин, но клетки его не воспринимают) и диабетом 2 типа, или непереносимостью глюкозы (есть глюкоза, но нет инсулина). Вероятность диабета 2 типа у мужчин со слишком объемной талией в 12 раз выше

дислипидемии - нарушением баланса переносчиков холестерина и жирных кислот

воспалением и измененным профилем цитокинов (молекул, с помощью которых клетки иммунной системы отдают приказы). Жир выделяет ряд гормонов и цитокинов, и нарушения в распределении жира и его количества создают так называемый про-воспалительный фон, который способствует сердечно-сосудистым болезням или ревматоидном артрита

нарушению свертываемости крови (больше шансов тромбоза)

неадекватной работой выстилки сосудов (как следствие, давление становится высоким)

жировая ткань у мужчин превращает половой гормон тестостерон в женский гормон эстроген. Это является одной из причин эректильной дисфункции

Причин, которые способствуют возникновению висцерального ожирения, несколько:

существует теория, что висцеральный жир развивается, если подкожный не способен к гиперплазии (когда жировые клетки не делятся) или его почти нет

хроническое чрезмерное потребление алкоголя мужчинами. Особенно опасно сочетание алкоголя и нехватки движения

нехватка сна и/или его плохое качество, в том числе работа по сменам или потребность вставать в некомфортное время суток. В этом случае падает уровень гормона адипонектина, участвующий в здоровом распределении жира в теле. Также нарушается ритм выделения гормона кортизола

хронический стресс и плохое управление своими эмоциями. Высокий уровень гормонов надпочечников - глюкокортикоидов (кортизола) влияет на обмен веществ, и может привести к откладыванию жира именно внутри тела

потребление избытка калорий, особенно фруктозы. Это не причина отказываться от яблок - нужно отказаться от сладостей, хрустящих завтраков и сладких газированных напитков

транс-жиры в рационе. Мало того, что они калорийны и ничем не полезны (в отличие от жиров орехов или рыбы), так они еще и способствуют развитию того же про-воспалительного фона и обманывают иммунную систему

просто неправильный рацион, которому не хватает овощей, ягод, белка, круп и цельных злаков, и есть избыток сахаров, животных жиров и алкоголя

отсутствие физических нагрузок. Люди, которые достаточно активны в течение дня и регулярно интенсивно тренируются, не имеют шансов на висцеральное ожирение

возраст. Чем мы становимся старше, тем больше вероятность отложения жира в туловище, а не под кожей

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генетическая предрасположенность. Здесь речь скорее идет о разногласиях между этносами - европейцы более склонны к висцеральному ожирению, чем африканцы или афроамериканцы. Среди азиатов также много людей с нормальным индексом массы тела, но ненормальным распределением жира в теле

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Хорошие новости заключаются в том, что образ жизни значительно больше влияет на жировые отложения, чем генетика. Надо твердо решить, что не хотите именно в этом походить на отца-мать, не следовать их традиции питания, и следить образ жизни и рацион с юности", - написала Супрун.

Также руководительница Минздрава рассказала, как понять, все ли в порядке с жировыми отложениями. Следует регулярно измерять индекс массы тела, окружность талии и ее соотношение с бедрами, уровень холестерина крови, а также следите, не возникает ли одышка.

Индекс массы тела - хороший, хоть и не самы надежный показатель. Чтобы его посчитать, нужно рост разделить на вес. Для этого есть специальные онлайн-калькуляторы.

Окружнисть талии и соотношение между бедрами можно получить, измерив эти показатели в сантиметрах и поделив между собой: талию (см) / бедра (см) = коэффициент. Риски для здоровья кардинально возрастают, если этот коэффициент для мужчин составляет выше 0,95, для женщин - 0,85.

Отдышка означает, что человек нетренирован, сердце не справляется с нагрузками, и, возможно, окружено жировой тканью. Сочетание талии с размером бедер, одышки и плохих анализов - это уже тревожный сигнал о висцеральном ожирении высокого уровня.

Супрун рассказала, что делать в таком случае:

Спите достаточно (взрослым людям нужно спать 7-8 часов без пробуждения)

Употребляйте простую понятную еду с минимальной обработкой

Кушайте много ягод и добавляйте к ним какао, только без сахара. Ягоды и какао содержат полифенолы, которые кишечные бактерии превращают в соединения, уменьшающие образование висцерального жира

Будьте физически активными

Больше ходите или ездите на велосипеде вместо пользования транспортом и лифтом

Откажитесь от алкоголя и сладких напитков

Управляйте своим стрессом

"Тревожность и депрессия являются расстройствами, которые нуждаются в помощи специалистов, помните об этом. С ними действительно трудно справиться самостоятельно, но нельзя жить в состоянии неприходяще волнением с жиром на животе и риском инфаркта", - отметила Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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