Взрыв в Киеве: появились фото с места происшествия

Взрыв в Киеве (Коллаж РБК-Украина, фото: Василий Тальский)

В результате взрыва в Киеве погиб один человек, еще двое - в больнице

В Киеве вечером в среду, 6 ноября, прогремел взрыв на Житомирской трассе, при въезде в город. Стало известно, кому принадлежал автомобиль, а также появились фотографии с места происшествия. Об этом пишет издание "Факты".

По предварительной информации, автомобиль Mersedes принадлежит известному бизнесмену Игорю Сало. Правоохранители предполагают, что именно он был целью неизвестного киллера.

Взрыв автомобиля в Киеве (Фото: Василий Тальский, "Факты")

Автомобиль бизнесмена остановился на светофоре возле поворота на село Чайки и в этот момент сработало взрывное устройство, которое положил на крышу машины мотоциклист. В результате взрыва погиб охранник, а владелец автомобиля и водитель получили травмы. Стоит отметить, что автомобиль бизнесмена был бронирован.

Взрыв автомобиля в Киеве (Фото: Василий Тальский, "Факты")

По словам очевидцев, киллер передвигался на спортивном мотоцикле черного цвета, возможно марки BMW. Сзади на мотоцикле установлен багажник. Сам преступник был в черной одежде и в черном шлеме.

На месте взрыва работали спасатели ГСЧС и несколько карет скорой помощи.

Игорь Сало – владелец крупной фармацевтической компании. Также известно, что у него есть бизнес в России. Его имя связывают с именами известным политиков и депутатов, а также с угольным бизнесом.