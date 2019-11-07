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Вибух у Києві: з'явилися фото з місця події

STYLERЖиття    07.11.2019 - 09:03
Вибух у Києві: з'явилися фото з місця події
Вибух у Києві (Колаж РБК-Україна, фото: Василь Тальский)

В результаті вибуху у Києві загинула одна людина, ще двоє - в лікарні

У Києві ввечері в середу, 6 листопада, прогримів вибух на Житомирській трасі, при в'їзді в місто. Стало відомо, кому належав автомобіль, а також з'явилися фотографії з місця події. Про це пише видання "Факти".

За попередньою інформацією, автомобіль Mersedes належить відомому бізнесменові Ігорю Сало. Правоохоронці припускають, що саме він був метою невідомого кілера.

Вибух автомобіля в Києві (Фото: Василь Тальский, "Факти")

Автомобіль бізнесмена зупинився на світлофорі біля повороту на село Чайки і в цей момент спрацював вибуховий пристрій, який поклав на дах машини мотоцикліст. В результаті вибуху загинув охоронець, а власник автомобіля та водій отримали травми. Варто відзначити, що автомобіль бізнесмена був броньований.

Вибух автомобіля в Києві (Фото: Василь Тальский, "Факти")

За словами очевидців, кілер пересувався на спортивному мотоциклі чорного кольору, можливо марки BMW. Ззаду на мотоциклі встановлений багажник. Сам злочинець був у чорному одязі і в чорному шоломі.

На місці вибуху працювали рятувальники ДСНС і кілька карет швидкої допомоги.

Ігор Сало – власник великої фармацевтичної компанії. Також відомо, що у нього є бізнес в Росії. Його ім'я пов'язують з іменами відомих політиків і депутатів, а також з вугільним бізнесом.

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