Взрыв гранаты в Каменце-Подольском: врачи спасают ребенка, которому осколки попали в сердце

В Каменце-Подольском Хмельницкой области мужчина взорвал гранату в общественном месте. Травмы от осколков получили шесть человек, в том числе и четырехлетняя девочка. Ребенок госпитализирован и сейчас ее жизнь уже вне опасности.

О ранении четырехлетней девочки в Каменец-Подольском рассказали в ТСН.

Взрыв в центре Каменец-Подольского произошел в четверг, 15 июля, около 19:00. 60-летний мужчина бросил взрывчатку в магазин, когда там находилась толпа людей. Пострадавших от взрыва сразу госпитализировали с осколочными ранами. Их оказалось шесть человек, в том числе и маленький ребенок.

Как рассказали медики местной больницы, всех пострадавших после оказания медицинской помощи уже отпустили домой. В медучреждении находится только четырехлетняя девочка – ей осколки попали в область сердца.

Врачи сообщили, что девочка в тяжелом, но уже стабильном состоянии, угрозы для ее жизни уже нет.

"Жизни потерпевшей девочки угрозы нет. Сейчас проводятся дополнительные обследования, делается повторный снимок грудной клетки. Нет той опасности, за которую мы всегда переживаем", - рассказал лечащий врач.

Мужчину, который бросил гранату, уже задержали. Им оказался 60-летний мужчина, который известен в криминальных кругах. Ранее он был уже осужден – за тяжкие преступления. Где он взял гранату, и какие у него были мотивы бросить ее в толпу людей – выясняет полиция.

Кроме того, известно, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.