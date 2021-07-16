ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Взрыв гранаты в Каменце-Подольском: врачи спасают ребенка, которому осколки попали в сердце

Новина українською →
Каменец-Подольский, Пятница 16 июля 2021 10:53
Взрыв гранаты в Каменце-Подольском: врачи спасают ребенка, которому осколки попали в сердце От взрыва в Каменец-Подольском пострадала маленькая девочка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Каменце-Подольском Хмельницкой области мужчина взорвал гранату в общественном месте. Травмы от осколков получили шесть человек, в том числе и четырехлетняя девочка. Ребенок госпитализирован и сейчас ее жизнь уже вне опасности.

О ранении четырехлетней девочки в Каменец-Подольском рассказали в ТСН.

Взрыв в центре Каменец-Подольского произошел в четверг, 15 июля, около 19:00. 60-летний мужчина бросил взрывчатку в магазин, когда там находилась толпа людей. Пострадавших от взрыва сразу госпитализировали с осколочными ранами. Их оказалось шесть человек, в том числе и маленький ребенок.

Как рассказали медики местной больницы, всех пострадавших после оказания медицинской помощи уже отпустили домой. В медучреждении находится только четырехлетняя девочка – ей осколки попали в область сердца.

Врачи сообщили, что девочка в тяжелом, но уже стабильном состоянии, угрозы для ее жизни уже нет.

"Жизни потерпевшей девочки угрозы нет. Сейчас проводятся дополнительные обследования, делается повторный снимок грудной клетки. Нет той опасности, за которую мы всегда переживаем", - рассказал лечащий врач.

Мужчину, который бросил гранату, уже задержали. Им оказался 60-летний мужчина, который известен в криминальных кругах. Ранее он был уже осужден – за тяжкие преступления. Где он взял гранату, и какие у него были мотивы бросить ее в толпу людей – выясняет полиция.

Кроме того, известно, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Смеле Черкасской области взрывом разнесло жилой дом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв граната травма
LITE
16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины
16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины