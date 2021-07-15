В Каменце-Подольском из-за подрыва гранаты пострадали шесть человек, среди них ребенок

Региональная полиция задержала подозреваемого в причастности к взрыву гранаты в Хмельницкой области. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции .

Согласно данным следствия, взрыв произошел около в 19:25 в городе Каменец-Подольск на улице Розвадовского.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии — гранаты", - отмечает пресс-служба.

Известно, что в результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу, где они в настоящее время получают помощь врачей.

"Лицо, вероятно совершившее подрыв, полицейские задержали", - отмечается на сайте органа.

Согласно предварительной информации, во время инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.