ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Каменце-Подольском из-за подрыва гранаты пострадали шесть человек, среди них ребенок

Новина українською →
Хмельницк, Четверг 15 июля 2021 23:07
В Каменце-Подольском из-за подрыва гранаты пострадали шесть человек, среди них ребенок Фото: Взрыв гранаты в Каменце-Подольском - 6 пострадавших, среди них ребенок (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Региональная полиция задержала подозреваемого в причастности к взрыву гранаты в Хмельницкой области. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, взрыв произошел около в 19:25 в городе Каменец-Подольск на улице Розвадовского.

"Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что произошел взрыв неизвестного устройства, по предварительной версии — гранаты", - отмечает пресс-служба.

Известно, что в результате взрыва пострадали шесть человек, среди которых 4-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу, где они в настоящее время получают помощь врачей.

"Лицо, вероятно совершившее подрыв, полицейские задержали", - отмечается на сайте органа.

Согласно предварительной информации, во время инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Взрыв Хмельницкий
NEWS
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева