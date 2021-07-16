Вибух гранати в Кам'янці-Подільському: лікарі рятують дитину, якій осколки потрапили в серце

У Кам'янці-Подільському Хмельницької області чоловік підірвав гранату в громадському місці. Травми від осколків отримали шестеро людей, у тому числі й чотирирічна дівчинка. Дитина госпіталізована і зараз її життя вже поза небезпекою.

Про поранення чотирирічної дівчинки в Кам'янець-Подільському розповіли в ТСН.

Вибух у центрі Кам'янця-Подільського стався у четвер, 15 липня, близько 19:00. 60-річний чоловік кинув вибухівку в магазин, коли там знаходився натовп людей. Постраждалих від вибуху відразу госпіталізували з осколковими ранами. Їх виявилося шість осіб, в тому числі й маленька дитина.

Як розповіли медики місцевої лікарні, всіх постраждалих після надання медичної допомоги вже відпустили додому. У медзакладі знаходиться тільки чотирирічна дівчинка - їй осколки потрапили в область серця.

Лікарі повідомили, що дівчинка у важкому, але вже стабільному стані, загрози для її життя вже немає.

"Життю потерпілої дівчинки загрози немає. Зараз проводяться додаткові обстеження, робиться повторний знімок грудної клітини. Немає тієї небезпеки, за яку ми завжди переживаємо", - розповів лікар.

Чоловіка, який кинув гранату, вже затримали. Ним виявився 60-річний чоловік, який відомий у кримінальних колах. Раніше він був уже засуджений - за тяжкі злочини. Де він взяв гранату, і які у нього були мотиви кинути її в натовп людей - з'ясовує поліція.

Крім того, відомо, що в момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.