В Смеле взрывом разнесло жилой дом, есть погибший
Фото: последствия взрыва в Смеле (t.me/mvs_ukraine)
В Смеле Черкасской области в результате взрыва разрушен частный жилой дом, есть погибший. Предположительно, взорвался газовый баллон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Министерства внутренних дел.
Сообщается, что сегодня утром в одноэтажном частном жилом доме произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, разрушением крыши и наружной стены.
"В 10:05 пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. В 11:10 под завалом обнаружили тело владельца дома", - говорится в сообщении.
Напомним, в апреле возле линии фронта на Донбассе в селе Гранитное тоже взорвался бытовой газ, но погибших или пострадавших не было.