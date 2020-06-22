Вибух будинку на Позняках: сусіди знайшли "крайню"

У Києві на Позняках вибухнула багатоповерхівка (фото: РБК-Україна)

Сусіди постраждалого будинку на Позняках знайшли винних в трагедії

У Києві 21 червня на Позняках пролунав вибух у багатоповерхівці. В результаті потужного поштовху винесло кілька квартир відразу. Місцеві жителі, перебуваючи в шоці, вибігали на вулицю в тому, що знаходилися вдома, і рятували домашніх тварин. На даний момент рятувальники повідомили про три жертви, пошукові роботи тривають, під завалами можуть перебувати ще дві людини.

П'ять осіб травмовано. Всі іншим мешканцям запропонували тимчасово оселитися в школі-інтернаті №12, яка знаходиться на Харківському масиві. Один з мешканців будинку Микола розповів у коментарі Styler про можливі причини вибуху, а також настрої, які зараз панують серед мешканців будинку, що вибухнув.

За словами Миколи, спочатку головною версією вибуху називалася - вибух газового балона.

"Ще трохи подробиць. На тижні приходили товариші з Київгазу, зняли газові лічильники у всьому під'їзді. Сьогодні вони намагаються з'їхати на те, що хтось втягнув у квартиру газовий балон. Ось так з ходу, навіть не розслідуючи інші варіанти", - розповідає Микола.

У Києві на Позняках вибухнув будинок (фото: facebook.com/nickjunkie)

До речі, через те, що на місці НП проводяться рятувальні роботи, мешканці залишилися без своїх речей і всього іншого. Коли шоковані люди вибігали на вулицю, змогли взяти найцінніше - домашніх тварин, паспорти, гроші.

Зараз за чутками серед сусідів з'явилася інформація про те, що одна з літніх мешканок будинку забула вимкнути газ.

"За чутками від сусідів, нібито зараз плавно хочуть з'їхати на одну із загиблих. Вона нібито стара маразматичка", забула вимкнути газ. Знову-таки, поки що це тільки чутки", - розповів Микола.

Про компенсації люди поки нічого не знають. Швидше за все, мова йде про тимчасове житло.

"З приводу компенсацій, Кличко начебто обіцяв забезпечити житлом, але тут уточнили житлом не постійним, а тільки тимчасовим. З приводу майнових компенсацій мови взагалі не йде", - повідомив Микола.

Нагадаємо, що вибух в 10-поверховому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, стався вранці 21 червня. За попередньою версією, вибухнула газоповітряна суміш. В результаті пошкоджено 40 квартир одного під'їзду, де зареєстровано 125 осіб. Повністю зруйновані 16 квартир з 9 по 4 поверх.

Як ми раніше повідомляли, мешканка будинку на Крушельницькій поділилася деталями трагедії.

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Автор: Людмила Жукова