Взрыв дома в Киеве: пострадавшие не могут попасть в новые квартиры от Зеленского

Взрыв дома в Киеве (фото: РБК-Украина)

Пострадавшие от взрыва дома в Киеве пожаловались, что новые квартиры им недоступны

Пострадавшие от взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве не могут попасть в подаренные им квартиры. Жильцы говорят, что им фактически вручили сертификаты, но в новое жилье их не пускают.

Так, более 200 человек собрались 29 июня на акции памяти погибших от взрыва на Соломии Крушельницкой, 1/5, сообщает 5 канал.

Как известно, Владимир Зеленский вручил ключи от новых квартир 12 семьям. В первую очередь квартиры получили те, кто потерял родственников, имеет малолетних детей, живет в интернате и не имеет альтернативного жилья.

Но пострадавшие говорят, что документов на квартиры у них пока нет. Только сертификаты, в которых фото подписи застройщика, технический строительный номер. По словам жителей, этот номер не соответствует номеру дома, а дома обнесены забором.

"Только сертификат. Туда нас не пускают, мы ничего не видели, не знаем. Бумажка и все и пока что больше ничего. Ключи есть, но туда нас не пускают… Говорят, что там еще не убрали строймусор и ходить там нам опасно", - говорят люди.

Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках произошел в воскресенье, 21 июня. По главной версии следствия, в одной из квартир произошел хлопок газа из-за утечки. В результате взрыва и обвала погибли 5 человек.

Как мы писали ранее, во время взрыва на Позняках умер сын экс-нардепа.

Также сообщалось про историю 18-летней девушки Насти, которая в один миг потеряла семью.

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Автор: Светлана Мащенко