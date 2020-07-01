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Вибух будинку на Позняках: постраждалі вперше побачили нові квартири (відео)

STYLERЖиття    01.07.2020 - 08:55
Вибух будинку на Позняках: постраждалі вперше побачили нові квартири (відео)
Вибух будинку в Києві (фото: РБК-Україна)

Постраждалі від вибуху на Позняках сім'ї вперше змогли побачити новий будинок

Постраждалі від вибуху на Позняках змогли потрапити в нові квартири, сертифікати на які їм вручив Володимир Зеленський минулого тижня. Всі приміщення знаходяться в п'ятиповерховому житловому комплексі неподалік від парку Феофанія.

Але заселитися вони поки що не можуть, адже всередині будівель тільки голі стіни - квартири вимагають ремонту з нуля. Представник забудовника каже, що переоформлення квартир людям нічого не буде коштувати, а ремонт пообіцяли коштом міста.

Жінка, яка втратила в трагедії на Позняках чоловіка, каже, що планування в новій квартирі, звичайно, краще, але в старому домі були рідні стіни. Адже вона "зайшла в дім заміжньою жінкою, а вийшла вдовою і без житла".

Забудовник запевняє, що люди квартири отримають обов'язково і безоплатно. Але не моментально, адже деякі процедури займають час.

Потерпілі від вибуху на Позняках побачили нове житло (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що кілька днів тому потерпілі зібралися під своїм будинком на Соломії Крушельницької, 1/5, щоб вшанувати пам'ять загиблих. Тоді вони заявили, що в нові квартири їх не пускають, так само як і в старі.

Після вибуху на Позняках у неділю, 21 червня, де загинуло п'ять осіб, президент вручив 12 сертифікатів на нове житло сім'ям постраждалих. У першу чергу житло отримали ті, у кого загинули рідні, сім'ї з малолітніми дітьми, і ті, у кого немає іншого житла.

Раніше ми писали історію 18-річної дівчини Насті, яка в одну мить втратила всю сім'ю при вибуху на Позняках.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Вибух
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