ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Взрыв дома в Киеве: какую на самом деле помощь получили пострадавшие

Новина українською →
Киев, Вторник 22 июня 2021 22:00
Взрыв дома в Киеве: какую на самом деле помощь получили пострадавшие Коллаж РБК-Украина: пострадавшая от взрыва дома на Позняках рассказала о помощи
Автор: Владимир Костырин

В Украине пострадавшие от взрывов в жилых домах могут остаться в квартирном вопросе в подвешенном состоянии на долгое время, и обещанную властями крышу над головой после ЧП иногда приходится ждать больше года. Об этом рассказала одна из пострадавших от взрыва многоэтажки на Позняках в Киеве.

Женщина описала свою ситуацию и высказалась о судьбе своих бывших соседей в программе "Новини.LIVE".

По словам Оксаны Ходорыч, которая проживала в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, где 21 июня 2020 года взорвался газ и произошло обрушение, ее семья имеет право собственности в ЖК "Днепровский", но комплекс под заселение еще не сдан.

"Начали пускать понемногу наших соседей на ремонт. Мы еще на ремонт не заходили", - говорит киевлянка.

Также женщина рассказала, какую еще помощь как пострадавшей от взрыва она получала в течение года.

"Мы получили от Дарницкой госадминистрации 50 тысяч гривен, 2,5 тысячи на восстановление документов. От Киевской госадминистрации мы получили помощь из расчета 2950 за метр квадратный на ремонт и 120 тысяч на приобретение мебели. В каждой семье это разные суммы. У нас получилось 311 тысяч", - объяснила она.

Оксана отметила, что у других бывших соседей ситуации совершенно разные, и некоторых сейчас просят покинуть предоставленное социальное жилье.

"7 семей еще не обладают правом собственности. Они получили сертификаты на недострой, который должен быть сдан в первом квартале 2022 года. А теперь этот дом будет сдан в третьем квартале. Людям жить пока негде. Из социального жилья их уже просят уехать. Они говорят: "Мы ускорить этот вопрос не можем. Мы уже год в подвешенном состоянии", - рассказала женщина.

Также она добавила, что несмотря на различные сообщения в прессе о расселении пострадавших от взрыва дома на Позняках в новое жилье, это не совсем так.

"Все уверены, что мы уже устроились, спрашивают: "Оксана, ты уже в новой квартире?". Всем сообщаю: "Нет, никакой квартиры еще нет", - сказала жительница Киева.

Ранее сообщалось, 21 июня под Киевом произошел взрыв в жилом доме в Белогородке, где перед этим было совершено убийство. Как выяснилось, подозреваемый совершил поджог, пытаясь скрыть следы преступления. В убийстве подозревают моряка дальнего плавания.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев помощь квартиры дом Взрыв
LITE
Кириллов день 22 июня: что строго запрещено делать, все приметы и именинники
Кириллов день 22 июня: что строго запрещено делать, все приметы и именинники