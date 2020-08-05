Взрыв в Бейруте показали в домах, офисах и церквях: взрослые и дети забивались под столы

Взрыв в столице Ливана Бейруте произошел вечером 4 августа и разрушил едва ли не полгорода. Взрывная волна выбила окна и заставила содрогнуться здания в радиусе до десяти километров.

В сети показали видео, как люди в домах, офисах, магазинах и церквях встретили страшное бедствие. Также стало известно, что происходит в городе на следующий день после взрыва.

Одной из основных версий мощного взрыва на данный момент считается детонация 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры. Вещество хранилось на складе в течение нескольких лет. Причиной детонации могли стать сварочные работы или же короткое замыкание.

Разрушения в Бейруте рядом с эпицентром взрыва (фото: facebook.com)

На видео ниже видно, как люди в офисах готовятся заканчивать рабочий день, домохозяйки занимаются уборкой, в доме играют дети. И вдруг ощущается незначительный толчок, который настораживает, но не пугает. А затем взрывной волной сносит окна и двери. Люди в панике убегали и прятались под столы.

Взрыв в Бейруте из разных ракурсов (видео: LifeShot)

Еще на одном видео показана церковь и священник, который спокойно служит вечерний молебен. Но в один момент витражи начинают падать на голову.

Взрыв в Бейруте из разных ракурсов (видео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

Отметим, что при взрыве в Бейруте погиб лидер ливанской партии "Аль-Катаиб", жена и дочь премьера ранены, однако эта информация официально не подтверждена.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил, что разрушена половина города и сравнил взрывы с ядерными ударами в Хиросиме и Нагасаки.

На кадрах видео, снятом утром, 5 августа, видно, что пожар продолжается, в городе не стихает вой сирен, над домом стоит серый смог, окна в высотках полностью разрушены.

Что происходит в столице Ливана на следующее утро после взрыва ((видео: LifeShot)

Взрыв в столице Ливана случился вечером 4 августа. На данный момент известно про 78 погибших и более 4000 пострадавших. Взрывная волна разрушила территорию порта, здания, постройки, автомобили в радиусе до десяти километров. Силу разрушений можно сравнить с землетрясением магнитудой в 4,5 балла.