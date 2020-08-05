Вибух у Бейруті показали в будинках, офісах і церквах: дорослі і діти забивалися під столи

Вибух у столиці Лівану Бейруті стався увечері 4 серпня і зруйнував ледь не пів міста. Вибухова хвиля вибила вікна і змусила здригнутися будівлі в радіусі до десяти кілометрів.

У мережі показали відео, як люди в будинках, офісах, магазинах та церквах зустріли страшне лихо. Також стало відомо, що відбувається в місті на наступний день після вибуху.

Однією з основних версій потужного вибуху на цей час вважається детонація 2700 тонн конфіскованої аміачної селітри. Речовина зберігалася на складі протягом декількох років. Причиною детонації могли стати зварювальні роботи або ж коротке замикання.

Руйнування в Бейруті поруч з епіцентром вибуху (фото: facebook.com)

На відео нижче видно, як люди в офісах готуються закінчувати робочий день, домогосподарки займаються прибиранням, в домі грають діти. І раптом відчувається незначний поштовх, який насторожує, але не лякає. А потім вибуховою хвилею зносить вікна та двері. Люди в паніці тікали і ховалися під столи.

Вибух у Бейруті з різних ракурсів (відео: LifeShot)

Ще на одному відео показана церква і священник, який спокійно служить вечірній молебень. Але в один момент вітражі починають падати на голову.

Вибух у Бейруті з різних ракурсів (відео: YouTube/ГарячіГарячіНовини)

На кадрах відео, знятому вранці, 5 серпня, видно, що пожежа триває, в місті не вщухає виття сирен, над будинком стоїть сірий смог, вікна в висотках повністю зруйновані.

Що відбувається в столиці Лівану на наступний ранок після вибуху ((відео: LifeShot)

Відзначимо, що при вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб", дружина і дочка прем'єра поранені, проте ця інформація офіційно не підтверджена.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що зруйнована половина міста і порівняв вибухи з ядерними ударами в Хіросімі і Нагасакі.

Вибух у столиці Лівану стався увечері 4 серпня. На цю мить відомо про 78 загиблих і постраждалих 4000. Вибухова хвиля зруйнувала територію порту, будівлі, споруди, автомобілі в радіусі до десяти кілометрів. Силу руйнувань можна порівняти з землетрусом магнітудою 4,5 бала.