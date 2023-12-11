Взимку шкіра стає дуже суха: як правильно за нею доглядати

Чому виникають проблеми зі шкірою взимку

Коли температура повітря та рівень вологості падають, можуть з'являтися ознаки ксерозу - сухої шкіри. А саме:

Відчуття, наче шкіра стягнена, особливо після душу, купання чи плавання

Шкіра груба на дотик

Свербіж та лущення шкіри

З'являються тріщини, що можуть кровоточити

Почервоніння

Реакція на холод може бути різною. Деякі люди отримують алергію з висипанням на шкірі, підвищену температуру та набряки.

А ще шкіра може реагувати на:

Підвищену чутливість до холоду

Різкі перепади температури, коли ми переходимо з приміщення на вулицю та навпаки

Сухе повітря в приміщенні через обігрівачі

Що робити з сухою шкірою

У Центрі громадського здоров'я застерігають, якщо за сухою шкірою не доглядати, це може привести до атопічного дерматиту (екземи) або інфекцій. Коли суха шкіра тріскається, бактерії можуть проникати в рану та спричиняти запалення.

Очищення обличчя. Обирайте засоби, які мають позначку "зволожувальні" або "м'які". Уникайте косметики, яка містить спирт - він ще більше пересушить шкіру.

Очищення тіла. Тіло також потребує ретельного догляду. Шукайте засоби в формі крем-гелів та мусів. Чим більш кремоподібну консистенцію має засіб - тим краще. Обирайте засоби без ароматизаторів (fragrance free). Якщо у вас екзема, то обирайте засоби з вазеліном, олією ши, силіконом. Також корисними будуть мінеральні олії та ланолін.

Зволоження обличчя. Такий догляд залежить від стану та типу вашої шкіри. Варто врахувати, що не всі зволожувачі для обличчя підходять для використання взимку. Американська академія дерматології радить звернути увагу на олію жожоба в інгредієнтах та молочну кислоту. Якщо у вас є сумніви - проконсультуйтеся зі спеціалістом.

Зволоження тіла. Обирайте засоби в тюбиках, а не пляшечках. Таки креми мають щільнішу структуру та краще зволожують. Взимку не варто обирати засоби з гліколевою та саліциловою кислотами, а також з ретинолом. Якщо це неможливо, то порадьтеся з дерматологом, як краще зробити догляд за вашою шкірою.

Крем від сонця. Так, попри зимову погоду, захист від сонця вам також потрібен. Обирайте захист від сонця з SPF не нижче 30.

Про що не варто забувати

Захищайте відкриті ділянки тіла в холодну та вітряну погоду. Носіть шапку, шарф, рукавички.

Одягайте гумові рукавички, коли миєте посуд. Особливо, якщо використовуєте жорсткі мийні засоби. Користуйтеся зволожувальним кремом. Підберіть засіб разом з лікарем, який крем підходить саме вам. Особливо, якщо маєте додаткові ускладнення, наприклад, акне.

Використовуйте гелі для душа зі зволожувальними компонентами.

У приміщенні користуйтеся зволожувачем повітря взимку.

Мийтеся не гарячою водою, а теплою.

Після душу промокніть шкіру рушником, а не розтирайте.