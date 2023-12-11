Зимой кожа становится очень сухой: как правильно за ней ухаживать

Почему возникают проблемы с кожей зимой

Когда температура воздуха и уровень влажности падают, могут появляться признаки ксероза – сухой кожи. А именно:

Ощущение, будто кожа стянута, особенно после душа, купания или плавания

Кожа грубая на ощупь

Зуд и шелушение кожи

Появляются трещины, которые могут кровоточить

Покраснение

Реакция на холод может быть разной. Некоторые люди получают аллергию с высыпанием на коже, повышенную температуру и отеки.

А еще кожа может реагировать на:

Повышенную чувствительность к холоду

Резкие перепады температуры, когда мы переходим из помещения на улицу и наоборот

Сухой воздух в помещении из-за обогревателей

Что делать с сухой кожей

В Центре общественного здоровья предостерегают, если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземам) или инфекциям. Когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаление.

Очистка лица. Выбирайте средства, которые имеют отметку "увлажняющие" или "мягкие". Избегайте косметики, содержащей спирт - он еще больше пересушит кожу.

Очистка тела. Тело также нуждается в тщательном уходе. Ищите средства в форме крем-гелей и муссов. Чем более кремообразную консистенцию имеет средство - тем лучше. Выбирайте средства без ароматизаторов (fragrance free). Если у вас экзема, то выбирайте средства с вазелином, маслом ши, силиконом. Также полезны минеральные масла и ланолин.

Увлажнение лица. Такой уход зависит от состояния и типа кожи. Следует учесть, что не все увлажнители для лица подходят для использования зимой. Американская академия дерматологии советует обратить внимание на масло жожоба в ингредиентах и молочную кислоту. Если у вас есть сомнения – проконсультируйтесь со специалистом.

Увлажнение тела. Выбирайте средства в тюбиках, а не бутылочках. Такие кремы имеют более плотную структуру и лучше увлажняют. Зимой не следует выбирать средства с гликолевой и салициловой кислотами, а также с ретинолом. Если это невозможно, посоветуйтесь с дерматологом, как лучше сделать уход за вашей кожей.

Крем от солнца. Да, несмотря на зимнюю погоду, защита от солнца вам также нужна. Выбирайте защиту от солнца из SPF не ниже 30.

О чем не стоит забывать

Защищайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Носите шапку, шарф, перчатки.

Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду. Особенно если используете жесткие моющие средства. Пользуйтесь увлажняющим кремом. Подберите средство вместе с врачом, какой крем подходит именно вам. Особенно, если есть дополнительные осложнения, например, акне.

Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.

В помещении пользуйтесь увлажнителем воздуха зимой.

Мойтесь не горячей водой, а теплой.

После душа промокните кожу полотенцем, а не растирайте.