Зимой кожа становится очень сухой: как правильно за ней ухаживать

Зима - сложный период для нашего организма. Портится настроение, холодно, а еще и донимают проблемы с кожей, которая становится сухой и обветренной. Спасти вашу кожу поможет правильный уход.
Как именно нужно правильно ухаживать за кожей зимой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы "Береги себя" в Telegram.
Когда температура воздуха и уровень влажности падают, могут появляться признаки ксероза – сухой кожи. А именно:
Реакция на холод может быть разной. Некоторые люди получают аллергию с высыпанием на коже, повышенную температуру и отеки.
А еще кожа может реагировать на:
В Центре общественного здоровья предостерегают, если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземам) или инфекциям. Когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаление.
Очистка лица. Выбирайте средства, которые имеют отметку "увлажняющие" или "мягкие". Избегайте косметики, содержащей спирт - он еще больше пересушит кожу.
Очистка тела. Тело также нуждается в тщательном уходе. Ищите средства в форме крем-гелей и муссов. Чем более кремообразную консистенцию имеет средство - тем лучше. Выбирайте средства без ароматизаторов (fragrance free). Если у вас экзема, то выбирайте средства с вазелином, маслом ши, силиконом. Также полезны минеральные масла и ланолин.
Увлажнение лица. Такой уход зависит от состояния и типа кожи. Следует учесть, что не все увлажнители для лица подходят для использования зимой. Американская академия дерматологии советует обратить внимание на масло жожоба в ингредиентах и молочную кислоту. Если у вас есть сомнения – проконсультируйтесь со специалистом.
Увлажнение тела. Выбирайте средства в тюбиках, а не бутылочках. Такие кремы имеют более плотную структуру и лучше увлажняют. Зимой не следует выбирать средства с гликолевой и салициловой кислотами, а также с ретинолом. Если это невозможно, посоветуйтесь с дерматологом, как лучше сделать уход за вашей кожей.
Крем от солнца. Да, несмотря на зимнюю погоду, защита от солнца вам также нужна. Выбирайте защиту от солнца из SPF не ниже 30.
Защищайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Носите шапку, шарф, перчатки.
Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду. Особенно если используете жесткие моющие средства. Пользуйтесь увлажняющим кремом. Подберите средство вместе с врачом, какой крем подходит именно вам. Особенно, если есть дополнительные осложнения, например, акне.
Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.
В помещении пользуйтесь увлажнителем воздуха зимой.
Мойтесь не горячей водой, а теплой.
После душа промокните кожу полотенцем, а не растирайте.
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