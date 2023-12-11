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Зимой кожа становится очень сухой: как правильно за ней ухаживать

Как правильно ухаживать за кожей зимой (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зима - сложный период для нашего организма. Портится настроение, холодно, а еще и донимают проблемы с кожей, которая становится сухой и обветренной. Спасти вашу кожу поможет правильный уход.

Как именно нужно правильно ухаживать за кожей зимой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на советы "Береги себя" в Telegram.

Почему возникают проблемы с кожей зимой

Когда температура воздуха и уровень влажности падают, могут появляться признаки ксероза – сухой кожи. А именно:

  • Ощущение, будто кожа стянута, особенно после душа, купания или плавания
  • Кожа грубая на ощупь
  • Зуд и шелушение кожи
  • Появляются трещины, которые могут кровоточить
  • Покраснение

Реакция на холод может быть разной. Некоторые люди получают аллергию с высыпанием на коже, повышенную температуру и отеки.

А еще кожа может реагировать на:

  • Повышенную чувствительность к холоду
  • Резкие перепады температуры, когда мы переходим из помещения на улицу и наоборот
  • Сухой воздух в помещении из-за обогревателей

Что делать с сухой кожей

В Центре общественного здоровья предостерегают, если за сухой кожей не ухаживать, это может привести к атопическому дерматиту (экземам) или инфекциям. Когда сухая кожа трескается, бактерии могут проникать в рану и вызывать воспаление.

Очистка лица. Выбирайте средства, которые имеют отметку "увлажняющие" или "мягкие". Избегайте косметики, содержащей спирт - он еще больше пересушит кожу.

Очистка тела. Тело также нуждается в тщательном уходе. Ищите средства в форме крем-гелей и муссов. Чем более кремообразную консистенцию имеет средство - тем лучше. Выбирайте средства без ароматизаторов (fragrance free). Если у вас экзема, то выбирайте средства с вазелином, маслом ши, силиконом. Также полезны минеральные масла и ланолин.

Увлажнение лица. Такой уход зависит от состояния и типа кожи. Следует учесть, что не все увлажнители для лица подходят для использования зимой. Американская академия дерматологии советует обратить внимание на масло жожоба в ингредиентах и молочную кислоту. Если у вас есть сомнения – проконсультируйтесь со специалистом.

Увлажнение тела. Выбирайте средства в тюбиках, а не бутылочках. Такие кремы имеют более плотную структуру и лучше увлажняют. Зимой не следует выбирать средства с гликолевой и салициловой кислотами, а также с ретинолом. Если это невозможно, посоветуйтесь с дерматологом, как лучше сделать уход за вашей кожей.

Крем от солнца. Да, несмотря на зимнюю погоду, защита от солнца вам также нужна. Выбирайте защиту от солнца из SPF не ниже 30.

О чем не стоит забывать

Защищайте открытые участки тела в холодную и ветреную погоду. Носите шапку, шарф, перчатки.

Надевайте резиновые перчатки, когда моете посуду. Особенно если используете жесткие моющие средства. Пользуйтесь увлажняющим кремом. Подберите средство вместе с врачом, какой крем подходит именно вам. Особенно, если есть дополнительные осложнения, например, акне.

Используйте гели для душа с увлажняющими компонентами.

В помещении пользуйтесь увлажнителем воздуха зимой.

Мойтесь не горячей водой, а теплой.

После душа промокните кожу полотенцем, а не растирайте.

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