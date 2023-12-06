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Названо ідеальну температуру для квартири взимку

Середа 06 грудня 2023 13:57
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Названо ідеальну температуру для квартири взимку Яка температура ідеальна для кімнати взимку (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зима повністю вступила у свої права та температура повітря на вулиці мінусова практично у всіх регіонах.

Яка температура ідеальна у квартирі взимку, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Express.

Чому температура у квартирі важлива

Гіпотермія - небезпечне зниження температури тіла нижче 35°С. Якщо в людини така температура, її негайно госпіталізують.

Доктор Хіларі Джонс порадила не тільки носити багато шарів одягу, шкарпетки, капці і навіть головний убір, якщо ви вдома, а й тримати в будинку тепло як мінімум у двох кімнатах.

"Підтримуйте температуру в одній кімнаті будинку близько 21 градуса, а в спальні - 18. Тому навіть якщо в іншій частині будинку холодно, якщо ви живете в цих двох кімнатах, ви збережете тепло", - сказала вона.

Лікар також рекомендує приймати вітамін D для імунітету - 10 мкг на день для кожного. Не забувайте про рух.

"Тримайте м'язи у русі, це допоможе зберігати рівновагу, зміцнити м'язову силу та зігріває вас", - уточнила вона.

Крім того, у холод люди п'ють гарячі напої та їдять набагато більше, ніж зазвичай.

Симптоми переохолодження включають

  • тремтіння
  • бліда, холодна та суха шкіра – шкіра та губи можуть стати синіми чи сірими
  • сплутана мова
  • повільне дихання
  • втома чи розгубленість

Читайте також 6 бюджетних методів зігрітися в "собачий холод".

А ще розповідали про те, чим найкраще опалювати приміщення взимку.

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