"Вживав велику кількість алкоголю і наркотиків". Женя Галич зізнався у психологічних проблемах

Женя Галич ходить до психіатра

Зі слів виконавця, останні півроку він ходить до спеціаліста та вживає антидепресанти, щоб подолати проблеми психологічного характеру, які виникли після початку великої війни.

Наважитися "піти в терапію", сказав співак, йому було надзвичайно важко.

"Було важко усвідомити, що мені потрібна допомога. Я довів себе до того, що я не пам’ятав по декілька днів свого життя, через те що я вживав колосальну кількість алкоголю і наркотиків. Це робило тільки гірше, а мені здавалося, що це мені допомагає", - поділився Галич.

Втім, складний період, зізнався музикант, вже позаду. Зараз він скинув шість кілограмів та готується разом зі своїм колективом презентувати новий альбом.

Нагадаємо, Женя Галич з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. В одному зі своїх інтерв’ю він розповідав, що служить у 135-му окремому батальйоні тероборони, який входить до складу Збройних сил Ураїни.