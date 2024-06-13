"Вже зажимається з іншою". Бойфренд української співачки втік в Росію: що відомо

У роликах Уляна не розкриває імʼя колишнього, але зізнається: їхні стосунки носили доволі серйозний характер, адже до розриву пара мешкала разом та активно будувала плани на майбутнє.

Уляна Ройс (фото: instagram.com/uliana_royce)

Однак чоловік за два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україну прийняв робочу пропозицію по переїзду в РФ.

"Перші три дні ми підтримували звʼязок, після чого спілкування ставало все більш одностороннім. Писала я, а відповіді отримувала тільки вночі… Якщо взагалі їх отримувала", - розповідає Ройс.

Уляна Ройс (фото: instagram.com/uliana_royce)

"І ось в черговий раз я заходжу в TikTok чи Instagram, і бачу відео, яке рознеслось по всім новинним паблікам, де мій хлопець танцює, зажимається і цілується з доволі публічною дівчиною", - ділиться співачка.

І хоч Уляна не говорить, хто її екс-бойфренд, але підписники зірки "вичислили" його.

Ним виявився тіктокер Тен Юджин, який довгий час будував карʼєру в Україні, але наразі веде свій блог наряду з російськими блогерами.

Тен Юджин (скріншот)

Хто така Уляна Ройс

Уляна Лисенко народилася 21 квітня 2002 року в Маріуполі.

З 6 років дівчина почала професійно займатися танцями, а з 10 років вокалом.

У 2014 році закінчила художню школу в рідному місті, після цього навчалась в Київському університеті ім. Т. Шевченка. Вивчає японську, корейську та англійську мови.

Уляна Ройс (фото: instagram.com/uliana_royce)

Свого часу ролик Уляни в TikTok, який був знятий на зйомках кліпу "Мої правила" набрав 10 млн переглядів менш ніж за місяць, що стало рекордом серед українського шоу-бізнесу.

Стиль музики Ройс, за її словами, - це "колаби філософії та українського сучасного молодіжного саунду".



