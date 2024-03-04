Вже цього тижня Apple представить низку новинок: які пристрої ми зможемо побачити

Згідно з інформацією від інсайдерів, вже на цьому тижні компанія Apple, ймовірно, анонсує нові моделі iPad Air, iPad Pro, пов'язані аксесуари і MacBook Air. Слід зазначити, що про проведення будь-якої презентації не згадується, а інформація буде подана лише у вигляді прес-релізів.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт MacRumors, який публікує новини, чутки та звіти, пов'язані з комп'ютерами Mac і Apple.
Деякі джерела також стверджують, що дата анонсу запланована на 6 березня, тобто вже у середу.
Марк Гурман із Bloomberg раніше висловив припущення, що Apple представить нові моделі iPad Pro, iPad Air та MacBook Air "протягом березня чи квітня". Він також зазначив, що компанія планує випустити "спеціальну версію iOS 17.4 із підтримкою нового обладнання" наприкінці березня.
Нагадаємо, що в Мережі розкрили головні секрети майбутніх iPad Air та iPad Pro.
Ми також писали, що Apple може випустити одразу п'ять версій iPhone 16.