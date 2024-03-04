Уже на этой недели Apple представит ряд новинок: какие устройства мы сможем увидеть

Согласно информации от инсайдеров, уже на этой неделе компания Apple, вероятно, анонсирует новые модели iPad Air, iPad Pro, связанные аксессуары и также MacBook Air. Следует отметить, что о проведении какой-либо презентации не упоминается, а информация будет представлена только в виде пресс-релизов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой веб-сайт MacRumors, публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компьютерами Mac и Apple.
Некоторые источники также утверждают, что дата анонса запланирована на 6 марта, то есть уже в среду.
Марк Гурман из Bloomberg ранее высказал предположение, что Apple представит новые модели iPad Pro, iPad Air и MacBook Air "в течение марта или апреля". Он также отметил, что компания планирует выпустить "специальную версию iOS 17.4 с поддержкой нового оборудования" в конце марта.
Напомним, что в Сети раскрыли главные секреты будущих iPad Air и iPad Pro.
Мы также писали, что Apple может выпустить сразу пять версий iPhone 16.