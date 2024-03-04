RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уже на этой недели Apple представит ряд новинок: какие устройства мы сможем увидеть

Новые модели iPad и MacBook Air могут представить уже на этой неделе (фото: Pixabay)
Автор: Павел Колесник

Согласно информации от инсайдеров, уже на этой неделе компания Apple, вероятно, анонсирует новые модели iPad Air, iPad Pro, связанные аксессуары и также MacBook Air. Следует отметить, что о проведении какой-либо презентации не упоминается, а информация будет представлена только в виде пресс-релизов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой веб-сайт MacRumors, публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компьютерами Mac и Apple.

Какие устройства могут показать

  • Две новые модели iPad Pro с чипом M3, OLED-дисплеями, более тонким корпусом, передней камерой в альбомной ориентации, переработанным выступом задней камеры и другими улучшениями дизайна
  • Два варианта iPad Air с чипом M2, включая первую 12,9-дюймовую модель
  • Новую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro с увеличенным трекпадом, частично алюминиевым корпусом и другими улучшениями дизайна
  • Новый Apple Pencil
  • Новые 13- и 15-дюймовые модели MacBook Air с чипом M3, а также поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3

Некоторые источники также утверждают, что дата анонса запланирована на 6 марта, то есть уже в среду.

Марк Гурман из Bloomberg ранее высказал предположение, что Apple представит новые модели iPad Pro, iPad Air и MacBook Air "в течение марта или апреля". Он также отметил, что компания планирует выпустить "специальную версию iOS 17.4 с поддержкой нового оборудования" в конце марта.

Напомним, что в Сети раскрыли главные секреты будущих iPad Air и iPad Pro.

Мы также писали, что Apple может выпустить сразу пять версий iPhone 16.

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPadГаджеты