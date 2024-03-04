Уже на этой недели Apple представит ряд новинок: какие устройства мы сможем увидеть

Какие устройства могут показать

Две новые модели iPad Pro с чипом M3, OLED-дисплеями, более тонким корпусом, передней камерой в альбомной ориентации, переработанным выступом задней камеры и другими улучшениями дизайна

Два варианта iPad Air с чипом M2, включая первую 12,9-дюймовую модель

Новую клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro с увеличенным трекпадом, частично алюминиевым корпусом и другими улучшениями дизайна

Новый Apple Pencil

Новые 13- и 15-дюймовые модели MacBook Air с чипом M3, а также поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3

Некоторые источники также утверждают, что дата анонса запланирована на 6 марта, то есть уже в среду.

Марк Гурман из Bloomberg ранее высказал предположение, что Apple представит новые модели iPad Pro, iPad Air и MacBook Air "в течение марта или апреля". Он также отметил, что компания планирует выпустить "специальную версию iOS 17.4 с поддержкой нового оборудования" в конце марта.