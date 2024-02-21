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У Мережі розкрили головні секрети майбутніх iPad Air та iPad Pro

Середа 21 лютого 2024 20:35
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У Мережі розкрили головні секрети майбутніх iPad Air та iPad Pro Нові iPad Pro з OLED-дисплеями будуть тоншими за старі на 1,5 мм (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Apple планує випустити нові моделі iPad Air і iPad Pro вже в березні, і майбутні планшети, за чутками, будуть значно тоншими за своїх попередників.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт 9to5Mac, на якому публікуються новини та чутки про Apple та її продукти.

Так, Apple вперше займається розробкою двох версій iPad Air одночасно. Одна з них схожа з поточною моделлю, в той час як інша володітиме збільшеним дисплеєм, практично ідентичним 12,9-дюймовому iPad Pro.

Що стосується товщини, Pro стануть помітно тоншими. В даний час 12,9-дюймова версія має товщину 6,4 мм, тоді як майбутня модель буде всього 5 мм. Що стосується 11-дюймової версії, її товщина зменшиться з поточних 5,9 мм до 5,1 мм.

Повні розміри нових планшетів Apple

  • 12,9-дюймовий iPad Air: 280,6 x 214,9 x 6,0 мм
  • 11-дюймовий iPad Pro: 249,7 x 177,5 x 5,1 мм (зараз: 247,6 x 178,5 x 5,9 мм)
  • 12,9-дюймовий iPad Pro 12,9: 281,5 x 215,5 x 5,0 мм (зараз: 280,6 x 214,9 x 6,4 мм)

Передбачається, що iPad Pro нового покоління буде оснащений чіпом M3, OLED-дисплеєм та додатковими опціями зберігання даних. Існує можливість, що Apple також розробляє нові аксесуари для цих моделей. Що стосується iPad Air, очікується перехід із чіпа M1 на M2 або M3.

Нагадаємо, що Apple активно працює над iPhone-розкладачкою і складаним iPad.

А ще у нас є матеріал про те, коли з'явиться перший скляний iPad і яким буде.

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