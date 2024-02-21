У Мережі розкрили головні секрети майбутніх iPad Air та iPad Pro

Apple планує випустити нові моделі iPad Air і iPad Pro вже в березні, і майбутні планшети, за чутками, будуть значно тоншими за своїх попередників.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт 9to5Mac , на якому публікуються новини та чутки про Apple та її продукти.

Так, Apple вперше займається розробкою двох версій iPad Air одночасно. Одна з них схожа з поточною моделлю, в той час як інша володітиме збільшеним дисплеєм, практично ідентичним 12,9-дюймовому iPad Pro.

Що стосується товщини, Pro стануть помітно тоншими. В даний час 12,9-дюймова версія має товщину 6,4 мм, тоді як майбутня модель буде всього 5 мм. Що стосується 11-дюймової версії, її товщина зменшиться з поточних 5,9 мм до 5,1 мм.

Повні розміри нових планшетів Apple

12,9-дюймовий iPad Air: 280,6 x 214,9 x 6,0 мм

11-дюймовий iPad Pro: 249,7 x 177,5 x 5,1 мм (зараз: 247,6 x 178,5 x 5,9 мм)

12,9-дюймовий iPad Pro 12,9: 281,5 x 215,5 x 5,0 мм (зараз: 280,6 x 214,9 x 6,4 мм)

Передбачається, що iPad Pro нового покоління буде оснащений чіпом M3, OLED-дисплеєм та додатковими опціями зберігання даних. Існує можливість, що Apple також розробляє нові аксесуари для цих моделей. Що стосується iPad Air, очікується перехід із чіпа M1 на M2 або M3.