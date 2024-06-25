Вже такі дорослі! Діти українських зірок змінилися до невпізнаваності (фото)

Син Катерини Осадчої

Найстаршому сину Катерини Іллі 21 рік. Нині хлопець навчається у США, в University of Maryland. Там він вивчає сферу IT та штучний інтелект.

У своєму Instagram зіркова мама час від часу ділиться фото з дорослим Іллею та архівними знімками з сином.

Син Катерини Осадчої Ілля (фото:instagram.com/kosadcha)

Син Тіни Кароль

Єдиному сину співачки вже 15 років. Хлопець наразі навчається в елітній школі Лондона Repton Preparatory School.

Тіна періодично публікує спільні фото з дитиною по відеозвʼязку і додає, що дуже сумує за Веніаміном.

Син Тіни Кароль Веніамін (фото:instagram.com/tina_karol)

Донька Маші Єфросиніної

Старша дитина Маші - не публічна дівчина. Нові фото Нани рідко виникають у соцмережах мами, тому кожна її поява привертає увагу публіки.

Цьогоріч юній леді виповнилося 20 років. Нана навчається закордоном, у Канадському коледжі.

Донька Маші Єфросиніної Нана (фото:instagram.com/mashaefrosinina)

Син Потапа

Пʼятнадцятирічний син Олексія нині поїхав на літо у США до свого тата.

В дитинстві у хлопця проявлявся інтерес до музики, зараз же Андрій активно цікавиться баскетболом.

Син Олексія Потапенко Андрій (фото:instagram.com/potapchiq)

Син Олексія Потапенка Андрій (фото: instagram.com/realpotap)

Донька Олі Фреймут

Старша донька ведучої, Злата Мітчелл, часто зʼявляється у заголовках ЗМІ. Вісімнадцятирічна дівчина любить виставляти свої яскраві фото в Instagram.

Злата змінилася до невпізнаваності. Білявка від природи, нині пофарбувалась у темний колір та експериментує зі стилем.

Зараз Злата самостійно проживає у Лос-Анджелесі.

Донька Олі Фреймут Злата (фото:instagram.com/zlata_mitchell)